Erinnern Sie sich noch daran, was Sie am ersten Juli-Wochenende 2019 gemacht haben? Drängten Sie sich vielleicht mit vielen tausend anderen Gästen beim Lauterer Altstadtfest durch die Gassen rund um die Martinskirche? Oder erlebten Sie in Bruchmühlbach die Inthronisation der Sommerfestkönigin? Feierten Sie vielleicht eine fröhliche Grillparty mit vielen Freunden, lauschten begeistert auf einem Konzert den Klängen einer Band oder ließen sich auf einem der vielen kleinen und großen Feste in den Gemeinden Ihre Weinschorle schmecken? Vielleicht saßen Sie aber auch schon mit Kind und Kegel im Ferienflieger auf der Traumreise zu fernen Stränden ...

Ja, wer hätte im heißen Sommer 2019 gedacht, dass 2020 alles so ganz anders sein würde.

Der Blick in den Veranstaltungskalender weckt Wehmut: keine Ramsteiner Sommernächte, keine Freilichtspiele, kein Köhler- oder Schnapsbrennerfest, keine Kerwen – alles abgesagt, bis in den Herbst hinein. Folgen im allgemeinen Streichkonzert bald die Weihnachtsmärkte? Es ist zu befürchten, nachdem das Haus der Nachhaltigkeit in dieser ersten Juli-Woche, wo einem so gar nicht der Sinn nach Glühwein steht, bereits die Romantische Waldweihnacht in Johanniskreuz abgesagt hat.

Wie mögen sich angesichts dieser Perspektiven all die Beschicker fühlen? All die Kunsthandwerker und Direktvermarkter, die auf den Märkten ihre Waren feil bieten. Und erst die Schausteller, deren Karussells und Buden seit Monaten eingemottet auf bessere, auf Corona freie Zeiten warten?

Wann kommen diese wieder? Keiner weiß es.

Kerweunfall: Längst überfällig

Im Rückblick erscheint die Vergangenheit oft verklärt. Tatsächlich gab es im Juli 2019 auch traurige Momente. Ausgerechnet am Kerwewochenende erschütterte ein schrecklicher Verkehrsunfall die Menschen in Trippstadt und weit über die Fremdenverkehrsgemeinde hinaus. Ein Sportwagen raste mitten im Ort in zwei Passantinnen, verletzte die beiden Frauen so schwer, dass ihr Leben am seidenen Faden hing und auch künftig nie wieder so sein wird, wie es mal war.

Wer nun glaubt, der junge Fahrer sei inzwischen zur Verantwortung gezogen worden, irrt. Schlimmer noch: Der Prozess ist im Verhandlungskalender des Lauterer Amtsgerichts noch nicht einmal terminiert. Das Verfahren werde „nicht vor Herbst“ anberaumt, heißt es aus dem Justizzentrum – es kann also auch noch deutlich länger dauern, bis der 19-Jährige vor Gericht steht.

Ob dies nun der schwierigen Beweislage, der Corona-Pandemie oder schlicht dem Personalmangel in der Justiz geschuldet ist: Unsäglich bleibt es so oder so. In erster Linie für die beiden Opfer, die nach vielen schweren Monaten, die sie im Krankenhaus durchlebt haben, den Blick jetzt eigentlich nach vorne richten müssten, mit den schrecklichen Vorfällen aber – soweit dies überhaupt möglich ist – erst abschließen können, wenn der Prozess hinter ihnen liegt.

Einen deutlich früheren Prozessbeginn hätte man sich aber auch für den Verursacher des Unfalls gewünscht, gerade weil der 19-Jährige erst an der Schwelle zum Erwachsenenalter steht, vielleicht noch formbar ist. Da die Zeit im Rückblick so manches, auch eigene Schuld, relativiert, sollte die Strafe auf dem Fuße folgen, sonst entfaltet sie keine erzieherische Wirkung. Davon kann hier indes keine Rede sein. Wenn zwischen Schuld und Sühne so viel Zeit verstreicht, dann ist es für den manchmal heilsamen Schuss vor den Bug eigentlich längst zu spät.

Hirschhorn: Völlig verdient

Lange gewartet haben auch die Menschen im Lautertal: dass die Sperrung der Ortsdurchfahrt Hirschhorn, die Pendler zu weiten Umwegen zwang, endlich ein Ende hat. Jetzt ist es soweit. Doch die Pläne für eine große Einweihungsfeier hat Corona wieder mal durchkreuzt. Zum Leidwesen von Beate Rudat, jener Frau, die sich als Ortsbürgermeisterin jahrelang die Klagen der Bürger anhören durfte, bei der Kommunalwahl deshalb genervt auf eine Kandidatur verzichtete, aber mangels Nachfolger trotzdem weiter an der Ortsspitze ausharren musste. Dort hat sie tapfer die Stellung gehalten – bis zum Ende der vermaledeiten Baustelle. „Ich hab mir eine große Party verdient“, sagt Rudat trotzig. Weil diese jetzt nicht möglich ist, bleibt sie nun weiter auf dem Posten, bis auch der ebenfalls lang erwartete barrierefreie Umbau des Bahnsteigs in Hirschhorn über die Ferien abgeschlossen sein wird. Sowohl der Leiter des Landesbetriebs Mobilität als auch der Direktor des Schienenzweckverbands hätten ihr für September das ersehnte große Fest versprochen, berichtet sie. „So lange bleibe ich im Amt!“

Die große Sause im September? Ob das wohl realistisch ist? Ganz mag selbst die resolute Beate Rudat daran nicht glauben. Ohnehin hofft sie insgeheim, auch ihre Umlage-Klage vor dem Verwaltungsgericht noch abhaken zu können. „Aber danach muss ein Nachfolger her. Danach ist definitiv Schluss!“

Wirklich? Na ja, wir werden ja sehen, ob im Juli 2021 tatsächlich ein anderer auf dem Bürgermeistersessel sitzt.