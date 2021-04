Zwei uralte Brunnen gibt es in Queidersbach. Der eine war einst Ort von Klatsch und Tratsch ebenso wie von harter Arbeit, der andere eine Überraschung, die bei Bauarbeiten zu Tage trat und Heimathistoriker begeisterte. In unserer Serie „Brunnen – Quell’ von Wasser und Legenden“ stellen wir sie vor.

„Die Besiedlung des Landes geschah hauptsächlich entlang der Wasserläufe und die Endung des Ortsnamens auf ,bach’ zeigt auf diese Besiedlungsart hin“, schreibt Pfarrer Julius Konrad in seiner 1940 veröffentlichten Geschichte des Dorfes Queidersbach. Obwohl in der Umgebung des Orts Besiedlungsspuren bis in die jüngere Steinzeit zurückreichen, bezieht sich Konrad bei dieser Annahme aber offensichtlich auf die Phase der fränkisch-alemannischen Landnahme ab etwa 500 nach Christus. Der Ursprung verschiedener Queidersbacher Brunnen reicht bis in diese Zeit zurück, so die Überzeugung von Alois Schneider, Leiter des Museums Sickinger Höhe.

Brunnen bis in die 1940er Jahre genutzt

Konrad erwähnt neben mehreren privaten auch fünf öffentliche Brunnen. Letztere stammten alle aus früheren Zeiten und wurden noch bis in die 1940er Jahre als Waschbrunnen genutzt, wenngleich es bereits seit 1911 eine neuzeitliche Wasserleitung im Dorf gab. Laut Alois Schneider existieren davon noch zwei. Einer stehe am Brunnenpfad und befinde sich in Privatbesitz. Zwar führe dieser noch Wasser, sei aber zugewachsen und deshalb nicht mehr einsehbar. Der andere Waschbrunnen hingegen – in der Queidersbacher Ortschronik von 1976 als „s’ Wiehn’e Brunne“ bezeichnet – ist vor dem Gebäude Hauptstraße 58 frei zugänglich. Dieser uralte Brunnen, der vermutlich schon vor der ersten urkundlichen Nennung von Queidersbach im Jahre 976 vorhanden war, wurde 2018 auf Betreiben des Museumsvereins restauriert. Und Schneider hofft, dass er in absehbarer Zeit unter Denkmalschutz gestellt wird.

Harte Arbeit am Waschtrog

In der Ortschronik von 1976 ist die harte Arbeit der Waschfrauen eindrucksvoll beschrieben: In einem Korb oder sonstigen Behälter musste die zu Hause bereits vorbehandelte Wäsche auf dem durch einen wulstartigen Tragring geschützten Kopf zum Brunnen getragen werden. Im unteren Trog wurde vorgespült, dann auf dem stuhlhohen „Kloppstein“ mit dem „Blaul“ die Seifenbrühe „herausgekloppt“, im oberen Trog noch einmal gut gewässert, dabei mit dem „Blaul“ tüchtig „gestumpt“, anschließend Stück für Stück ausgewrungen und in den Korb zurückgelegt. Die Frauen nahmen es nicht tragisch, wenn sie mitunter warten mussten, bis andere fertig waren. Mit dem Tragring unter dem Allerwertesten machten sie es sich auf dem harten Stein bequem und nutzten die Zeit für einen Plausch, Neuigkeiten wurden ausgetauscht und gelegentlich ein Skandälchen aufgedeckt – der übliche Dorftratsch eben.

Rarität in der Kreissparkasse

Neben seinem gut erhaltenen Waschbrunnen hat Queidersbach noch eine ganz besondere Rarität zu bieten: den Brunnen neben dem Tresor der Kreissparkassen-Zweigstelle. Wie Alois Schneider in der Broschüre „1025 Jahre Queidersbach – 25 Jahre Heimatmuseum“ beschreibt, war es wohl purer Zufall, als am Buß- und Bettag 1993 Leonie und Otto Brewi in der vier Meter tiefen Baugrube des Sparkassenneubaus an der Hauptstraße eine schwarze Bodenverfärbung mit kaum 60 Zentimetern Durchmesser entdeckten. Schon tags darauf sollte darüber die Schotterfüllung für eine Bodenplatte eingebracht werden. Wegen des Feiertags konnte das Amt für Bodendenkmalpflege nicht benachrichtigt werden. Die von Schneider selbst sofort vorgenommene oberflächliche Untersuchung der Bodenverfärbung brachte den Steinbering eines Tiefbrunnens von etwa 110 Zentimetern Durchmesser zum Vorschein. Ein Arbeitsteam des Heimatmuseums begann noch am selben Tag mit dem Ausheben der Verfüllung aus dem drei Meter tiefen Brunnenschacht, in der schichtweise Kulturschutt bis zum 16. Jahrhundert enthalten war. „Nie zuvor hat es eine solche Chance gegeben, einen Einblick in die ältere Geschichte unseres Dorfes zu geben. Das Ergebnis versetzt unser Museum in die glückliche Lage, erstmalig die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg mit Gegenständen handgreiflich zu belegen“, schreibt Schneider in der Broschüre.

Einzelne Fundstücke legten die Vermutung nahe, ein Teil der Brunnenverfüllung könne vom nahen Fronhof des Klosters Hornbach stammen, der einst auf dem Hübel lag. Der Brunnen wurde seinerzeit von Kurt Becker, dem Planer und Bauleiter des neuen Sparkassengebäudes, in die Gestaltung des Untergeschosses vor dem Tresor einbezogen und mit einer Edelstahlbrüstung überkront. Es bleibt dem Betrachter überlassen, inwieweit er hier die Kombination von rotem, gebrochenen Sandstein mit dem steril wirkenden silberfarbenen Edelstahl als gelungen ansieht.

Das Wasser dieses immer noch stark schüttenden Brunnens speist übrigens mittels einer Elektropumpe noch heute den auf dem Parkplatz vor der Sparkasse neu errichteten Zierbrunnen.