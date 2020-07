Die Arbeiten an der Otterberger Hauptstraße (L387) liegen einen Arbeitstag hinter dem Zeitplan zurück. Daher kann die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt nicht am Samstag, sondern erst am Montagabend aufgehoben werden, teilt Stephan Bartenbach vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

„Am Freitag wird die Asphaltdeckschicht eingebaut, das Wochenende wird als Auskühlzeit für das eingebaute Material benötigt.“ Am Montag fänden dann noch Restarbeiten und der Rückbau der Verkehrssicherung statt. Danach ist die Hauptstraße, die auf einer Länge von 430 Metern zwischen dem Kreisel in Höhe Bergstraße/Johannisstraße und der Einmündung der Ringstraße saniert wurde, wieder frei.