Am Montag geht es nun los: Der Ausbau der Ortsdurchfahrt von Sulzbachtal startet, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Ab dann werden die Kreisstraße 22 sowie die Bürgersteige im Ortsteil Untersulzbach in mehreren Etappen komplett erneuert.

Eigentlich sollte damit schon kurz nach Ostern begonnen werden, doch musste die beauftragte Firma laut LBM erst noch eine andere Maßnahme abschließen.

Straßenbefestigung sowie Bord- und Rinnenanlage in der Ortsdurchfahrt entsprechen nicht mehr den heutigen verkehrlichen Anforderungen. Die Fahrbahndecke ist teilweise stark zerstört, die Bordanlage ist ebenfalls in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Deshalb wird als Gemeinschaftsmaßnahme des Kreises Kaiserslautern, der Gemeinde Sulzbachtal, der Verbandsgemeindewerke Otterbach-Otterberg sowie der Stadtwerke Kaiserslautern die K22 ausgebaut und an die aktuellen Standards angepasst.

Kurz hinter dem Bahnübergang geht es los

Das Baufeld beginnt am östlichen Eingang von Untersulzbach kurz hinter dem Bahnübergang und endet am westlichen Ortsausgang in Richtung Obersulzbach. Ausgebaut wird auf einer Länge von rund 560 Metern, erläutert der LBM. Die gesamte Straße einschließlich der Gehwege wird im Vollausbau mit Untergrundverbesserung in einer Tiefe bis zu 1,20 Meter grundhaft erneuert. Zwei neue Bushaltestellen werden zudem aufgestellt. Die Wasserleitung wird komplett erneuert. Der vorhandene Schmutzwasserkanal wird teilweise saniert, der Oberflächenwasserkanal in Teilen saniert beziehungsweise in einem Teilabschnitt erweitert. Außerdem werden Arbeiten an der Stromversorgung sowie der Ortsbeleuchtung durchgeführt. Sicherungsarbeiten an der Gasleitung und deren Erweiterung stehen ebenso an.

Das Projekt wird in vier Bauabschnitten umgesetzt. Los geht es aufgrund der örtlichen Zufahrtsmöglichkeiten am Ortsausgang in Richtung Obersulzbach auf einer Länge von rund 260 Metern – bis in Höhe Hauptstraße 29. Die Arbeiten werden dann abschnittsweise in Richtung Bundesstraße 270 fortgeführt. Zunächst bis zur Hauptstraße 14 und danach bis zur Einmündung „Pferchstraße“.

Sperrung soll im Winter aufgehoben werden

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Kreisstraße. Die Ortsteile Obersulzbach und Untersulzbach sind aufgrund ihrer „Sackgassensituation“ nur von der Bundesstraße 270 aus über die K22 erreichbar. Deshalb wird die Umleitung des Anliegerverkehrs von Obersulzbach über vorhandene Wirtschaftswege nach Eulenbis erfolgen. Eine weitere Wirtschaftswegeverbindung wird zwischen Obersulzbach und Untersulzbach für den Anliegerverkehr eingerichtet. Für die Wintermonate ist eine Pause vom 1. Dezember 2021 bis zum 28. Februar 2022 vorgesehen. In diesem Zeitraum soll die Vollsperrung der Kreisstraße aufgehoben werden.

Zum Preis von rund zwei Millionen Euro wurde die Firma Jung aus Sien/Nahe mit der Ausführung der Arbeiten beauftragt. Die Bauzeit wird voraussichtlich 18 Monate (einschließlich Winterpause) betragen, schätzt der LBM.