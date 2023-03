Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob Sprit an der Zapfsäule, Gas für die Heizung, Lebensmittel im Supermarkt oder die Handwerkerrechnung – derzeit gibt es nur einen Trend: Alles wird teurer und teurer. Und jetzt kommt auch noch die frisch verheiratete Sparkasse und „passt“ ihre Gebühren an – eben an den Trend!

Insofern passt der Begriff „anpassen“ ja mal tatsächlich. Trotzdem kriege ich bei dem Ausdruck regelmäßig einen dicken Hals, weil ich mich von den Marketingstrategen,