Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in der Enkenbacher Volksbank-Filiale in der Marktstraße. Wie das Geldinstitut mitteilt, gehe man von Brandstiftung aus. Aufgrund der Schäden kann die Filiale bis auf Weiteres nicht genutzt werden.

Laut Vorstandsmitglied Alexander Kostal sei der Brand am Sonntagabend, 26. Dezember, zwischen 22 und 22.30 Uhr in dem Vorraum der Bankfiliale gelegt worden. Dies lasse sich durch Videoaufnahmen, auf denen