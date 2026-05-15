Sie spielen sich konsequent von Brett zu Brett und fahren nun zur deutschen Meisterschaft: Vier Schüler des Schachprojektes der Mackenbacher Grundschule zeigen Topleistungen.

Konzentriert schauen die Grundschüler aufs Schachbrett. Diskutieren auch mal lebhaft. Fachsimpeln. Der siebenjährige Max Wolf und die zehnjährige Daniela Merker sind mitten in einer Partie. Sie gehören zur Mannschaft der Grundschule Mackenbach, die bald bei den deutschen Schulschachmeisterschaften der Grundschulen antreten wird.

Die vier Rheinland-Pfalz-Meister sind nicht die einzigen Schachbegeisterten an der Grundschule Mackenbach. Mit vier Mannschaften ist die Schule bei der Pfalzmeisterschaft angetreten, die im Februar in Ramstein stattgefunden hat. Max und Daniela, die die zweite und vierte Klasse besuchen, sowie Matheo Bauer und Dario Commercon (dritte und zweite Klasse) belegten den ersten Platz und holten sich damit die Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Koblenz.

„Kein Brett abgegeben“

„In Ramstein haben wir kein Brett abgegeben und alles gewonnen“, freut sich Wild. Auch in Koblenz trug die Mannschaft den Sieg davon und qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft. Vom 17. bis 21. Mai werden sie in Begleitung von Vätern und ihrer Trainerin ins Sauerland nach Willingen fahren. Dort wollen sie Zug um Zug ihr Bestes geben für eine möglichst gute Platzierung.

Während der siebenjährige Dario beabsichtigt, sich „nur ein bisschen“ auf die deutsche Meisterschaft vorzubereiten, will die zehnjährige Daniela es etwas intensiver angehen. Sie sagt: „So große Turniere mit so vielen Leuten sind schon toll und aufregend. Am coolsten ist es, wenn wir mit der Mannschaft gewinnen.“ Alle vier Schachkinder stehen ohnedies kontinuierlich im Training: Jeden Mittwoch wird in der Schule trainiert und freitags beim Schachclub Mackenbach.

Das Schachprojekt an der Grundschule Mackenbach gibt es seit sieben Jahren. Germa Wild, die stellvertretende Vorsitzende des Schachclubs Mackenbach, trainiert einmal pro Woche nach Unterrichtsende interessierte Kinder – vom Erst- bis zum Viertklässler. Sie ist auch im Kindertraining des Schachclubs engagiert.

Ein Ausnahmetalent

Mit ihrer Erfahrung und ihrem Instinkt hat die Trainerin Max als Ausnahmetalent ausgemacht. Er zeigt Spielstärke, Ehrgeiz und Konstanz. Sie prognostiziert ihrem Zögling eine große Zukunft. Dabei spielt er erst seit etwa einem Jahr Schach. „Mein Papa hat das Spiel geschenkt bekommen, und da habe ich mir das mal angeguckt“, verrät Max, dessen leidenschaftliches Interesse an dem Königsspiel damit geweckt war.

Ihr Instinkt hat sie nicht getrübt: Max hat in seinem ersten Jahr von Juni bis November 2025 sechs Erstplatzierungen bei Einzelmeisterschaften in seiner Altersklasse (U8 bis U12) eingeheimst. Weitere Siege folgten 2026, im Februar wurde der Siebenjährige sogar Rheinland-Pfalz-Meister. Aktuell rangiert er in den deutschen Top 100 der U8 auf dem zwölften Platz und in den rheinland-pfälzischen Top 100 der U10 auf Platz fünf. Kürzlich durfte er aufgrund seiner Leistungen am Trainingskader in Bad Dürkheim teilnehmen – auch das wird der Mannschaft bei der deutschen Schulschachmeisterschaft zugutekommen.

Fachsimpeln über ihre Schach-Vorbilder

Schulleiterin Svenja Mühlenbrock freut sich über das Engagement ihrer Schüler und ist stolz darauf, dass diese ihre Grundschule so positiv vertreten. „Schach ist ja auch gut für das logische Denken und die Konzentration. Außerdem hat es viel mit Mathematik zu tun“, sagt Mühlenbrock. Germa Wild ergänzt: Studien belegten, dass schachspielende Schüler besser in Mathematik seien. So verwundert es nicht, dass die „Glorreichen Vier“ Mathematik als Lieblingsfach nennen.

Neben dem Sammeln von Pokalen und Medaillen im Schach haben die Kinder aber auch andere Hobbys. Alle lernen ein Musikinstrument. Daniela begeistert sich für Tennis. Max und Matheo spielen Golf. Matheo steht außerdem regelmäßig auf dem Fußballplatz.

Beim Schachspielen fachsimpeln die Nachwuchsspieler über ihre Vorbilder: Max orientiert sich an Weltmeister Magnus Carlsen, Daniela erwähnt den deutschen Großmeister Vincent Keymer, und Dario merkt an: „Schacheuropameister Matthias Blübaum spielt aber besser. Und Carlsen hat eine DWZ (Deutsche Wertungszahl) von 2836.“