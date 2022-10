Gleich vier Kandidaten wollen in Otterbach Ortsbürgermeister werden und damit die Nachfolge von Stefan Kölbel antreten.

Zum 1. September hatte der SPD-Mann, der seit 2019 im Amt war, seinen Rücktritt erklärt und dafür berufliche Gründe geltend gemacht. Als selbstständiger Architekt und Inhaber einer Bauträgerfirma sei es ihm nicht länger möglich, auch noch ehrenamtlicher Ortsbürgermeister einer 4000-Einwohner-Kommune zu sein, meinte Kölbel damals.

Am Sonntag, 20. November, werden nun also die Bürger zur Wahlurne gerufen. Am vergangenen Montagabend endete die Bewerbungsfrist für die potenziellen Nachfolger. Kandidaten einer Partei beziehungsweise einer Wählergruppe seien ebenso darunter wie zwei Einzelkandidaten, teilt Udo Krauß mit, der stellvertretende Büroleiter der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg.

Als einzige Frau geht für die CDU Brigitte Hörhammer ins Rennen, die von 2009 bis 2014 schon einmal Ortsbürgermeisterin war. Die 70-Jährige ist Ratsmitglied und Verbandsgemeinde-Beigeordnete. Marco Reschke tritt für die FWG an. Der Bauingenieur, Jahrgang 1976, ist Mitglied im Ortsgemeinderat. Als Einzelkandidaten mussten Andreas Ries und Uwe-Hendrik Zeeb mindestens 40 Unterschriften von Unterstützern sammeln, wie Krauß erläutert. Der 45-jährige Ries sitzt ebenfalls im Otterbacher Rat, ist Facility-Management-Fachwirt. Marketingmanager Zeeb ist mit 29 Jahren der Jüngste im Reigen der Bewerber – er sei am Montag im trotz des Feiertages geöffneten Wahlbüro vorbeigekommen, berichtet der stellvertretende Büroleiter.

Stichwahl wahrscheinlich

Gleich vier Bewerber – das sei viel, stellt Krauß fest. Zumal Otterbach auch keine ganz kleine Gemeinde sei. Bedeutet: Der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin hat dort gut zu tun. Die Anzahl von vier Kandidaten macht zudem eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Diese findet dann zwei Wochen nach dem ersten Wahltermin statt, also am 4. Dezember.

Am Dienstagabend tagte noch der Wahlausschuss. Rein formal hatte Krauß am Mittag keine Bedenken, dass eine Bewerbung nicht angenommen werden könnte. „Die Unterlagen sind am Montag alle geprüft worden.“

Die Wahlbenachrichtigungen sollten Ende Oktober in den Briefkästen der Otterbacher landen.