Während vielerorts im Landkreis Kaiserslautern die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Hotelzimmern noch eher verhalten ausfällt (die RHEINPFALZ berichtete am 29. Juni), erlebt die Region rund um den Luftkurort Trippstadt einen Ansturm.

„Als der Lockdown am 18. Mai aufgehoben wurde, kamen die Leute in Scharen: Karlstal, Amseldell und alle Wanderwege waren voll“, erinnert sich Helmut Celim, Vorsitzender des Fremdenverkehrsvereins Trippstadt. Vor allem Tagestouristen seien aktuell in und um Trippstadt unterwegs. „Normalerweise haben wir 30.000 Übernachtungen pro Jahr. Wenn wir dieses Jahr zwei Drittel davon schaffen würden, wären wir zufrieden“, schätzt er die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein.

Vor allem Mountainbiker und Wanderer

Im Hotel-Restaurant Zum Schwan ist die Nachfrage nach Zimmern inzwischen fast wieder auf Normalniveau. „Unsere 17 Zimmer sind vor allem am Wochenende ausgebucht“, sagt Inhaberin Anne Schmitt. Vor allem Mountainbiker und Wanderer zählen zu ihren Gästen. Allerdings werde sehr kurzfristig gebucht und die Radlergruppen blieben meist nur drei bis vier Tage, während sonst Wochenbuchungen üblich gewesen seien. „Generell kann man sagen, dass es wieder gut angelaufen ist. Unser großes Plus ist der geräumige Biergarten. Der ist bei schönem Wetter gut besucht, bei schlechtem Wetter wollen die Gäste aber nicht so gerne drin sitzen“, sagt die Gastronomin. Für das abgesagte Trippstadter Kohlenbrennerfest hat sie sich als Ersatz etwas einfallen lassen und als „Köhler-Päckchen“ ein kleines Kohlenbrennerfest am 5. September in Vorbereitung.

„Man merkt schon, dass die Leute nicht rein wollen“

Im Café Unterhammer hat Inhaberin Judith Lambrecht an das erste Wochenende nach der Wiedereröffnung keine guten Erinnerungen: „Es war so ein Chaos! Ich dachte, ich mache gleich wieder zu“, berichtet sie. Viele Gäste hätten nicht eingesehen, warum sie im Freien eine Maske tragen sollten. Mittlerweile habe es sich aber eingespielt. „Im Moment bewirten wir nur draußen. An Regentagen ist hier nichts los. Man merkt schon, dass die Leute nicht rein wollen“, hat auch sie festgestellt. Auch wenn das Tagesgeschäft sich erholt hat, ist doch ein wesentlicher Teil von Lambrechts Einkünften weggebrochen, da alle Familienfeiern, die sonst im 50 Gäste fassenden Innenbereich stattfinden, storniert wurden. „Dieses Jahr wird auch nicht mehr viel kommen. Es hängt von den Verordnungen ab“, blickt sie skeptisch auf den weiteren Verlauf. „Zum Glück ist mein Vermieter mir bei der Miete entgegengekommen.“ Mit nur noch drei Mitarbeitern von sonst 15 bestreitet Lambrecht momentan das Tagesgeschäft im Biergarten. Den Kunsthandwerker-Markt im Herbst hat sie bereits abgesagt. Allenfalls sei er in kleiner Form denkbar. Das Gleiche gelte für den Weihnachtsmarkt, der höchstens als Wintermarkt mit wenigen Ständen möglich sei. Alles hänge von den dann geltenden Bestimmungen für solche Veranstaltungen ab.

Positives über die Auslastung seiner beiden Ferienappartements mit drei bis vier Betten im „Otterhaus“ kann Jürgen Ott berichten: „Der Juli war komplett ausgebucht, im August sind nur noch wenige Tage frei. Zurzeit sind zwei Familien da, die zehn Tage bleiben. Das ist natürlich sehr erfreulich.“ Gleich nach Beendigung des Lockdowns sei die Nachfrage noch verhalten gewesen, „aber dann ging es richtig los“, freut er sich. „Wir haben sogar Buchungen für Silvester bekommen.“

Viele Gäste aus dem Inland

Hochsaison herrscht auch im Camping- und Freizeitzentrum Sägmühle. Bis zu 1500 Besucher bevölkern im Sommer die zehn Hektar große Anlage. „Täglich gehen 30 bis 40 neue Buchungen ein“, sagt Mitgeschäftsführer Swen Nothof. In diesem Sommer laufe alles anders: „Die Besucher aus Holland bleiben weg, dafür kommen viele Gäste aus dem Inland, die das mehr als ausgleichen“, hat er festgestellt. Bereits am Pfingstwochenende seien alle Stellflächen belegt gewesen. Musikveranstaltungen und Tanztee könnten allerdings nicht angeboten werden, auch die Anzahl der Sitzplätze in der Gastronomie sei um die Hälfte geschrumpft.

Volle Parkplätze auch im Naturfreundehaus Finsterbrunnertal. Getränke gibt es draußen bei der Anmeldung. Nachdem der Thekenverkauf wieder erlaubt ist, bekommen die Gäste auch wieder eine Schorle im Glas eingeschenkt. „Wir nehmen wieder Übernachtungsgäste auf“, sagt Hans Müller, Vorsitzender des Vereins Naturfreunde, der das Haus betreibt. Aktuell seien sechs Gäste da. Nach dem Auszug von Übernachtungsgästen müssten die Zimmer desinfiziert werden und einen Tag leer stehen, gibt Müller die Vorschriften des Ordnungsamts wieder. Normalerweise sei das Haus in den Ferien mit Schulklassen und Jugendgruppen aus dem In- und Ausland belegt. „Das ist dieses Jahr nicht möglich. Wir bieten jetzt in den Sommerferien aber trotzdem ein Ferienprogramm für 20 Kinder an. Das ist bereits ausgebucht, allerdings ohne Übernachtung.“ Dadurch kommt es zu Umsatzverlusten. „Wir hoffen, diese durch Zuschüsse und Kredite der Landesregierung mindern zu können.“