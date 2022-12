Zu neun Unfällen auf glatten Straßen ist es am Dienstagmorgen im Landkreis Kaiserslautern gekommen. Fünf Menschen wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Nach den eher milden Weihnachtstagen waren die Temperaturen über Nacht deutlich gesunken und sorgten sowohl für zugefrorene Autos als auch für glatte Straßen. Auf denen hat es dann vor allem im nördlichen Landkreis gekracht. Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 kam es zu fünf glättebedingten Verkehrsunfällen.

Wagen überschlägt sich

Ganz früh am Morgen kam auf der L388 zwischen Heiligenmoschel und Schneckenhausen ein Auto von der Straße ab. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, teilt die Polizei mit. Zwischen Otterbach und Otterberg überschlug sich etwas später ein Wagen auf der L389. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Auf der L393 bei Sembach kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Auch hier wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei mehreren tausend Euro. Kurz hintereinander ereigneten sich bei Mehlingen auf der L382 zwei Glätte-Unfälle. Zunächst rutschte ein Auto von der Fahrbahn und landete in einem Feld. Lediglich ein geringer Sachschaden war laut Polizei die Folge. Etwas heftiger wurde es wenig später. Zwei Fahrzeuge stießen auf der selben Strecke im Begegnungsverkehr zusammen. Ein Beteiligter erlitt leichte Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Zwei Unfälle auf der Autobahn

Auf der A63 bei Sembach krachte es zweimal. Ein Fahrzeug rutschte gegen die Schutzplanke – Sachschaden: etwa 14.000 Euro. Im zweiten Fall kam ein Wagen ins Rutschen und prallte gegen zwei weitere Autos. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte laut Polizei bei 30.000 Euro liegen.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 musste zu einem Glätte-Unfall auf der L367 bei Weilerbach ausrücken. Eine Autofahrerin war auf dem Weg in Richtung Hirschhorn mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und die Böschung hinaufgefahren. Dort kippte das Fahrzeug zur Seite und rutschte zurück auf die Fahrbahn, wo es „kopfüber“ liegen blieb. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Auto entstand Schaden von rund 15.000 Euro.

Bei Steinwenden rutschte ein Auto gegen eine Schutzplanke. Es blieb bei Blechschäden in Höhe von rund 6500 Euro.