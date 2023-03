Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stilvoll mit Freunden und Familie in Weiß dinieren: Dazu bot der Otterberger Kirchplatz am Samstagabend bei herrlich warmem Spätsommerwetter den passenden Rahmen. Zum fünften Mal hatte der Organisator, Garçon genannt, in der Verbandsgemeinde zu dem weißen Spektakel im Freien eingeladen.

Die Idee dazu kam ursprünglich von Petra Weber-Hellmann und ihrer Freundin Petra Lamers aus Otterbach. „Wir kannten das von einem Dîner en Blanc aus Kaiserslautern. Da dachten