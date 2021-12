Mehr als 20.000 Euro lässt Steinwenden den örtlichen Vereinen zukommen. Im Vordergrund steht die Jugendarbeit, die gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig sei, erläuterte Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend.

So wurde beschlossen, an die Schützenjugend des Schützenvereins 1200 Euro auszuzahlen. Die Fußballjugend des Sportvereins erhält 1300 Euro, die Turnerjugend 400 Euro und die Volleyballabteilung 1100 Euro. Je 400 Euro bekommen Kolpingjugend, KJG Steinwenden und die evangelische Jugendgruppe. Für die Unterhaltung der Anlagen erhalten die Lebenshilfe 520 Euro, der SV Steinwenden 5000 Euro, der Schützenverein 2500 Euro und der Kindergarten der protestantischen Kirchengemeinde 5000 Euro. Hier wünschte Herbert Strauß (SPD) eine Überprüfung des Zuschusses an den Kindergarten – dahingehend, ob dieser zukünftig angehoben werden müsste. Für die Pflege der gemeindlichen Anlagen werden an den Landfrauenverein Obermohr 300 Euro ausgezahlt, der Obst- und Gartenbauverein Weltersbach bekommt 500 Euro, sein Steinwendener Pendant 600 Euro. Die katholische Kirchengemeinde Steinwenden erhält 250 Euro, die aus Obermohr 100. 300 Euro gehen an die Arbeiterwohlfahrt.

Noch im Rat

Die Steuerhebesätze für das Jahr 2022 bleiben unverändert. Somit bleibt die Grundsteuer A bei 320 Prozent, die Grundsteuer B bei 390 und die Gewerbesteuer bei 380. Auch die Hundesteuer bleibt auf dem Niveau von 2021. Für den ersten Hund beträgt sie 36, für den zweiten 72 und für jeden weiteren 84 Euro. Die Steuer für einen „gefährlichen“ Hund beträgt 228 Euro.