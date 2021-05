Seit vielen Monaten fiebern unzählige Konfirmanden und Kommunionkinder im Landkreis Kaiserslautern ihrem großen Tag entgegen. An den klassischen Terminen, wie Palmsonntag und Weißer Sonntag, blieben die Kirchen aber in diesem Jahr leer. Mittlerweile haben zwar viele Pfarreien im Landkreis Termine für Konfirmation und Kommunion gefunden, doch dabei gilt es, viele Regelungen einzuhalten.

Kreative Lösungen zur gemeinsamen Gottesdienstgestaltung mit dem geforderten Sicherheitsabstand – das ist fast nicht zu lösen, findet Dekan Richard Hackländer vom protestantischen Dekanat Kaiserslautern. Die Konfirmation sei ein Bekenntnis zum Glauben. „Das tun die Konfirmanden auch durch die Gestaltung des Gottesdienstes – wie Anspielen, Begegnungen und das Abendmahl“, erklärt der Dekan. Die Kirchen seien oftmals zu klein, um die Festgemeinde mit Abstand zueinander aufzunehmen.

Erschwerend komme hinzu, dass die Familien auch unter ganz anderen Folgen von Corona leiden: „Viele Familien sind von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen.“ Da sei die Familienfeier oft auch eine finanzielle Belastung. Obwohl niemand abschätzen könne, ob Lockerungen oder gar Verschärfungen der Coronaregeln in naher Zukunft eintreten, hat man sich nun für feste Termine entschlossen. In Hochspeyer beispielsweise findet die Konfirmation am 25. Oktober statt, Krickenbach und Linden feiern jeweils am 4. Oktober und Schopp am 13. September.

Eine neue Idee: der Pfarrer kommt zur Heimkonfirmation

Völlig unterschiedliche Ideen wurden im protestantischen Dekanat an Alsenz und Lauter für die Konfirmationen gesammelt. Aber eines ist gewiss: „Die Konfirmanden wollen immer als Gruppe gehen“, sagt Dekan Matthias Schwarz. Somit scheiden in seinem Dekanat Ideen, wie kleinere Gruppen von jeweils drei Konfirmanden zu bilden, die dann an verschiedenen Terminen ihre Konfirmation feiern, aus. Aus Norddeutschland ist die Idee einer Heimkonfirmation in das Dekanat geschwappt. „Das bedeutet, dass der Pfarrer nach Hause kommt und dort im Garten konfirmiert wird“, erklärt Dekan Schwarz dieses Prozedere. Erfenbach habe das aber vorab schon einmal abgelehnt.

Mit den Eltern und den Presbyterien seien die jeweiligen Pfarrer der Pfarreien derzeit ständig in Kontakt, um Problemlösungen zu finden. „Da gibt es völlig unterschiedliche Ideen, wie Freiluftkonfirmationen auf Sportplätzen bis zur Terminverschiebung auf das kommende Jahr.“ Denkbar wäre auch die Anmietung der Abteikirche in Otterberg. „Sie ist nach dem Dom in Speyer eine der größten Kirchen der Pfalz und da können wir – auch mit entsprechendem Abstand – mehr Gäste unterkriegen“, schlägt der Dekan vor. Letztlich müsse jede Pfarrei das für sich selbst entscheiden, da die Konfirmation auch abhängig von der Anzahl der Konfirmanden ist. Persönlich sei ihm wichtig, dass die Mehrheit der Eltern in den jeweiligen Gemeinden hinter der Entscheidung steht. „Ich weiß, dass die Jugendlichen noch in diesem Jahr ihre Konfirmation feiern wollen.“

Das Halleluja wurde bei der Kommunion gestampft statt gesungen

Im katholischen Dekanat fanden in Trippstadt und vielen anderen Pfarreien in den vergangenen Wochen bereits Kommunionen statt, erzählt Dekan Steffen Kühn. Den Kindern wurde der Termin freigestellt. „Das heißt, dass sie sich einen Termin immer gemeinsam mit ein oder zwei anderen Kommunionkindern aussuchen konnten und dann im Gottesdienst ihre erste heilige Kommunion empfangen haben.“ Der Gottesdienst sei dabei allerdings nicht speziell von den Kommunionkindern gestaltet worden. „Sie haben teilweise die Fürbitten gelesen“, beschreibt Kühn, wie man mit der besonderen Situation umging. „Da wurde das Halleluja halt gestampft statt gesungen.“

In der Großpfarrei Queidersbach hatten sich die Eltern für feste Termine in den jeweiligen Orten ausgesprochen. So gehen die Kinder in Bann am 23. August zur Kommunion. Am 30. August empfangen die Kinder aus Krickenbach und Schopp in der Kirche von Queidersbach das Sakrament. Die Queidersbacher sind dann eine Woche später an der Reihe. In Linden wird die Kommunion am 13. September und in Kirchenarnbach am 20. September gefeiert.