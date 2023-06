Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unterschiedliche Stimmungen herrschen in diesem Jahr rund um die Storchennester im Landkreis. In Weltersbach trauert man um Hansi und in Mackenbach um ein aus dem Nest gefallenes Baby. In Bann freuen sich die Kinder der Kindertagesstätte St. Valentinus über vier Storchenjunge.

Vielen Störchen im Landkreis geht es gut, doch es gibt auch Trauriges zu berichten. Ein Drama spielte sich in Weltersbach bei Horst und Ursula Krajewski ab. Ihr Storch Hansi wurde wahrscheinlich von