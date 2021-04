Viele jüngere Menschen hatten sich in Kreis und Stadt mit dem Coronavirus infiziert: Hauptaltersklasse waren die 20- bis 29-Jährigen. Immerhin 69 wurden positiv getestet und sind inzwischen wieder gesund, einen Erkrankten gibt es derzeit noch. Auch Kinder seien betroffen gewesen, die zum Teil noch nicht einmal ein Jahr alt sind, meinte Kreisbeigeordneter Peter Schmidt.

Er gab am Montag vor dem Kreistag einen Sachstandsbericht zur Corona-Pandemie ab. Bis Samstag gab es demnach 297 Coronafälle, 280 Infizierte waren bis dahin wieder genesen. Aber auch sechs Todesfälle habe es gegeben, in der Regel Menschen mit Vorerkrankungen, sagte Schmidt. Bruchmühlbach-Miesau sei dabei die Verbandsgemeinde mit den wenigsten Indexfällen in den vergangenen vier Monaten gewesen. Deutlich mehr gab es da schon in Weilerbach oder Enkenbach-Alsenborn. „Die Entwicklung in den einzelnen Ortsgemeinden hängt auch mit den Streitkräften zusammen“, führte der Kreisbeigeordnete aus. Lebten sie nicht auf der Base, würden sie den jeweiligen Gemeinden zugeordnet.

Im März habe es die höchsten Zuwächse an positiv Getesteten gegeben, „als Ischgl aufpoppte“: um die 14, 15 pro Tag. Mit Blick auf die vergangenen zwei Wochen sprach Schmidt dagegen von einer positiven Entwicklung, die hoffentlich anhalte, und die Gesundheitsamtsmitarbeiter auch einmal durchschnaufen lasse. In den vergangenen sieben Tage habe es sechs Neuinfektionen gegeben.

Auch junge Leute infiziert

Was die Altersklassen angeht, waren neben den 20- bis 29-Jährigen auch die 30- bis 39-Jährigen stärker betroffen: 63 Personen sind hier schon wieder gesund, einen aktuell positiven Fall gab es auch hier noch. Drittgrößte Gruppe: die 50- bis 59-Jährigen, bei denen es bis Samstag noch drei Erkrankte gab. 19 Kinder bis neun Jahren hatten sich ebenso infiziert, sind aber alle wieder genesen. Allerdings starben erwartungsgemäß deutlich mehr Ältere an Corona, vor allem ab 60 Jahren. Und mit 161 Fällen haben sich deutlich mehr Männer als Frauen (136) infiziert.

„Für uns ist wichtig: Wenn jemand positiv ist, wie lange ist er infektiös?“, führte Gesundheitsamtsleiterin Christiane Steinebrei aus. Bei den Quarantänezeiten habe sich inzwischen einiges geändert. Inzwischen würden die Patienten nach zwei Wochen und 48 Stunden Symptomfreiheit entlassen. Aber es würden individuelle Gespräche geführt. „Und im Zweifelsfall testen wir“, sagte Steinebrei.

Die Beschäftigung mit der Pandemie werde eine Daueraufgabe werden, stellte Peter Schmidt weiter fest. Bis eben ein Impfstoff gefunden sei.

Nicht zuletzt wird sich Corona auch auf die Haushalte der Kommunen auswirken, wie Landrat Ralf Leßmeister hervorhob. Doch in welchem Rahmen genau, ist nicht klar: „Verlässliche Aussagen über die finanziellen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt für den Landkreis nicht möglich.“ Er wies zudem darauf hin, dass mittlerweile vieles wieder angelaufen sei im Kreis nach dem Shutdown, vom öffentlichen Personennahverkehr bis hin zum Umweltmobil, das wieder unterwegs sei. Die Kreisverwaltung in der Lauterstraße sei seit 8. Juni wieder zugänglich. Auch die Kfz-Zulassungsstelle in Landstuhl soll nun wieder öffnen: ab 6. Juli.