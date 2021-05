Seit dem Jahr 2000 ist Balatonlelle Partnerstadt von Ramstein-Miesenbach. Das rund 5000 Einwohner zählende Städtchen liegt am Plattensee, dem Balaton. Wie ist die Lage in dem ungarischen Tourismuszentrum, jetzt wo die Corona-Krise vieles verändert hat?

„Die Staatsregierung von Ungarn hat am 11. März den Notfall ausgerufen“, berichtet der parteilose Bürgermeister István Kenéz dem Koordinator der Partnerschaft und CDU-Stadtbeigeordneten Hans-Jörg Schweitzer. „Es wurde eine operative Gruppe aufgestellt, die die Defensive gegen die Epidemie steuert“.

Zu diesen Maßnahmen zählen, dass der Unterricht in den Grundschulen, Mittelschulen und an den Universitäten online gehalten wird. Banken und Büros halten den Betrieb auch übers Internet am Laufen. „Soweit es möglich ist, arbeiten die Leute im Home-Office“, so István Kenéz. Über die Medien werde die Bevölkerung dazu angehalten, zu Hause zu bleiben und auf persönliche Kontakte zu verzichten. Der Abstand zu anderen Personen sollte mindestens anderthalb Meter betragen.

Risikogruppe darf nur zwischen 9 und 12 Uhr einkaufen

„Es gibt auch eine Ausgangssperre beziehungsweise Einschränkung. Man darf nur wegen der Arbeit, einem Gang zur Apotheke und zum Einkaufen das Haus oder die Wohnung verlassen.“ Lediglich Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken seien noch geöffnet.

Ältere Menschen über 65 Jahre, die damit zur Risikogruppe gehören, dürften nur am Vormittag, zwischen 9 und 12 Uhr, einkaufen. Der Stadtrat unterstütze die älteren Bewohner bei der Umsetzung. Auch das Sozialamt helfe alten und kranken Mitbürgern. Sie kauften für sie ein und brächten das Mittagessen vorbei. Mehrere Freiwillige und die Bürgerwehr helfen ihnen bei ihrer Arbeit.

„Wir haben viele Masken gekauft und genäht“

„Wir haben viele Masken gekauft und genäht.“ Die Angestellten benutzen während der Arbeit Desinfektionsmittel. Und auch die Bushaltestellen werden oft desinfiziert. Restaurants liefern das Essen aus.

In Balatonlelle sind öffentliche Einrichtungen wie die Kinderkrippe, der Kindergarten, die Schule, das Kulturhaus und die Bibliothek geschlossen. Das Bürgermeisteramt und die Regierungsstelle werden online verwaltet. Es gebe dort keine persönlichen Kontakte mehr, nur online und telefonisch werde kommuniziert. Der Stadtrat und die Ausschüsse halten keine Sitzungen mehr ab. Die Mitglieder erhalten die Vorlagen online und können Vorschläge einbringen. Der Bürgermeister hat dann die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen.

Personen, die im Ausland waren, sind in Quarantäne

Mehrere Personen aus der Stadt seien in Quarantäne. Dies betreffe jene, die aus dem Ausland nach Hause gekommen seien. „Es gab in der Stadt bereits zwei Menschen, die am Coronavirus erkrankt waren. Der eine war ein junger Mann, der in Quarantäne in einem Appartement von Balatonlelle war. Er ist jetzt gesund und negativ getestet. Eine ältere Frau, die mehrere Vorerkrankungen hatte, ist leider verstorben“, bedauert István Kenéz.

An den Wochenenden und auch zu Ostern seien Parkplätze und Strände am Plattensee für Touristen geschlossen gewesen. „Wir tun alles für das Wohl der Einwohner der Stadt Balatonlelle“, versichert der Bürgermeister.