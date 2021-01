Tütütüt ... Wer am Montag versucht hat, für sich selbst oder einen Angehörigen einen Corona-Impftermin bei einem der Impfzentren zu sichern, muss das Dauer-Tuten ertragen (lernen). Geduld und Ausdauer sind gefragt. Ein Selbstversuch, der letztlich (hoffentlich) erfolgreich war.

Eins vorweg: Ich hab die Telefonleitungen zur Corona-Hotline des Landes nicht mutwillig belastet. Es war nicht (allein) journalistische Neugierde, die mich zum Hörer greifen ließ. Mein Vater ist 80 Jahre alt, ein Impftermin musste her. Der erste Anruf unter 0800/5758100 um 9.28 Uhr verläuft erwartungsgemäß: „Die gewählte Rufnummer ist nicht erreichbar. Bitte rufen Sie den Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt an.“ Genau das mache ich drei Minuten später und bin ob des Erfolgs baff erstaunt: „Sie sind verbunden mit der Corona-Hotline des Landes Rheinland-Pfalz“, informiert mich eine freundliche Computerstimme. „Wenn Sie einen Impftermin vereinbaren wollen, drücken Sie bitte die Eins.“ Flugs folge ich dieser Anweisung. Doch meine Freude, so schnell zum Ziel zu kommen, währt keine fünf Sekunden: Denn bereits nach zweimaligem Klingeln fliege ich aus der Leitung und höre nur noch „tütütüt“.

Nach 27 Versuchen aufgegeben

Dieses stakkatohafte penetrante Tuten wird mich den ganzen restlichen Vormittag während meiner Arbeit im Homeoffice begleiten. So oft ich auch die Wahlwiederholung drücke, immer nur „tütütüt“. Einmal um 10.40 Uhr gelingt es mir noch, bis zur Hotline-Ansage zu vorzudringen – leider mit demselben Ergebnis wie zuvor: Ich fliege raus. Dass es nicht auf Anhieb klappen würde, war mir klar: Schließlich wollen Abertausende in Rheinland-Pfalz einen Impftermin für sich oder ihre betagten Eltern vereinbaren. Apropos betagt: Ich möchte nicht wissen, wie viele Senioren – mit dem dauernden Besetztzeichen konfrontiert – irgendwann frustriert aufgeben. Und vielleicht hernach schlicht vergessen, einen erneuten Versuch zu starten ...

Ich selbst werfe um 12.34 Uhr entnervt die Flinte ins Korn. Insgesamt 27-mal habe ich angerufen. Jetzt will ich die Mittagspause nutzen und auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de mein Glück versuchen. Zwischendurch war es mir nicht gelungen, die Seite zu öffnen – zu viele andere waren offenbar gleichzeitig dort zugange.

Auch die Internetseite hat ihre Tücken

Doch jetzt sind wohl die meisten mit dem Mittagessen beschäftigt, und es gelingt auf Anhieb. Nach dem Eingeben meiner E-Mail-Adresse öffnet sich sogleich das Formular, das es nun auszufüllen gilt. Die ersten Fragen zu Beruf und Person sind schnell beantwortet, doch die Abfragen zu Kontraindikationen könnten manchen medizinischen Laien doch überfordern: Was beispielsweise ist unter einer „schweren immunsupprimierenden (chronischen) Erkrankung“ genau zu verstehen? Wer diese hat und das entsprechende Kreuzchen setzt, kann nicht geimpft werden, erfährt man. Aha. Keinen Piks gibt es auch für Menschen, die in den vergangenen vier Wochen eine andere Impfung erhalten haben. „Eine Impfung ist hier aktuell nicht möglich“, heißt es. Aktuell heißt was? Der medizinisch notwendig zeitliche Abstand wird leider auf der Internetseite nicht konkretisiert. Hier sollte nachgebessert werden, denn Betroffene werden sich genau dies fragen.

Auch die Abfrage der Vorerkrankungen, vor allem aber die der eingenommenen Arzneimittel hat es teilweise in sich. Was genau ist beispielsweise unter antiviralen Medikamenten oder unter Entzündungshemmern zu verstehen? Ob alle Impfwilligen, die sich auf der Seite tummeln, mit diesen Oberbegriffen klarkommen und wissen, ob sie solche Tabletten nun einnehmen oder nicht? Zweifel sind da angebracht. Zumindest schadet es nichts, den Medikationsplan bei der Anmeldung zur Hand zu haben. Da ich selbst nichts falsch machen will, trage ich unter „Sonstige Medikamente“ mal sicherheitshalber alle Arzneimittel ein, die mein Vater auf seiner Liste hat.

Erst im zweiten Anlauf gelingt es

Die Hauptsache ist geschafft. Nun gilt es nur noch, die Terminpräferenz Vormittag oder Nachmittag anzukreuzen, dann kann die Impfanmeldung abgeschickt werden. Ich habe aber offenbar zu lange über den einzelnen Fragen gebrütet, denn als ich auf „Abschicken“ drücke, sind alle meine Kreuzchen plötzlich verschwunden – und ich muss von vorne beginnen.

Im zweiten Anlauf – ich habe mich nun extra gesputet – gelingt es mir. Und wenig später erhalte ich eine Bestätigung per E-Mail mit einer Vorgangsnummer und dem Hinweis: „Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wird und ein Termin feststeht, bekommen Sie dazu eine Information per E-Mail sowie bei Festlegung des Termins eine postalische Terminbestätigung mit allen relevanten Informationen zu Ihrem Impftermin.“ Es könne zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es noch, verbunden mit dem Appell: „Wir bitten Sie, von Nachfragen abzusehen und bearbeiten Ihre Anfrage schnellstmöglich.“