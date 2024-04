Die Liberalen wollen in der nächsten Wahlperiode wieder im Landstuhler Verbandsgemeinderat vertreten sein und haben eine Liste mit 28 Personen aufgestellt, die auf den ersten Plätzen eine Dreifachnennung vorsieht. Spitzenkandidat ist Michael Feisal Dieterich.

Seit 2014 hat die FDP in der Verbandsgemeinde Landstuhl keine Liste mehr aufgestellt. Nun will man einen Neustart wagen und hat den Gemeindeverband neu besetzt. Florian Emrich aus Queidersbach ist dort Vorsitzender. Der 34-jährige Verwaltungsfachwirt kandidiert nun auch auf den Plätzen vier bis sechs der FDP-Liste für den VG-Rat.

Auf Platz eins bis drei steht sein Stellvertreter im Gemeindeverband: Michael Feisal Dieterich. Der 21-jährige Landstuhler ist Student der Rechtswissenschaften. Außerdem fungiert der angehende Jurist als stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg und ist Beisitzer im Kreisvorstand der FDP Kaiserslautern. Ehrenamtlich engagiert sich Dieterich in der LLG Landstuhl sowie in der TTG Bruchmühlbach-Miesau.

Der Älteste auf der FDP-Liste ist zugleich der weitaus Bekannteste: Friedrich Hartmeyer. Der 51-jährige Diplom-Betriebswirt war über viele Jahre das Gesicht und die Stimme der Liberalen in der Stadt Kaiserslautern. Von 2001 bis 2017 stand er an der Spitze des Stadtverbands und war zudem Fraktionschef der FDP im Stadtrat. Vor Jahren ist Hartmeyer nach Trippstadt umgezogen und verlegt jetzt sein politisches Engagement auf das Kreisgebiet, wo er auch für den Kreistag kandidiert. Derzeit ist Hartmeyer stellvertretender Vorsitzender im Kreisvorstand der FDP Kaiserslautern, stellvertretender Vorsitzender des FDP-Bezirksverbandes Pfalz sowie Beisitzer im Verbandsgemeindevorstand der FDP Landstuhl. Sein Name steht auf den Plätzen sieben bis neun.

„Personell und regional ausgleichend gestaltet“

Auf Platz zehn bis zwölf bewirbt sich Christopher Ambis um ein Mandat im VG-Rat. Er ist 26 Jahre alt, wohnt in Queidersbach, ist von Beruf Financial Consultant und engagiert sich als Beisitzer im Verbandsgemeindevorstand der FDP Landstuhl. Noch jünger ist Jan Schöneberger, der auf Platz fünf antritt. Der 18-jährige Landstuhler ist Student der Internationalen Beziehungen und war Beisitzer im Kreisvorstand der Jungen Liberalen Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg und im Landesvorstand der Jungen Liberalen Rheinland-Pfalz.

„Besonders freut uns, dass wir eine Bewerberliste erstellt haben, die alle Teile der Gesellschaft sowie des Berufslebens und alle Altersklassen angemessen repräsentiert und dabei auch innerhalb der Verbandsgemeinde sowohl personell als auch regional ausgleichend ausgestaltet ist“, sagt Dieterich. „Wir treten für die Menschen vor Ort, insbesondere für jene an, die mehr wollen: mehr Transparenz, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Heimatliebe, mehr Lebensqualität, mehr Innovation und Effizienz, mehr Zusammenhalt und mehr Vernunft sowie rationale und realitätsgebundene Kompetenz.“

FDP-Liste (bis Platz 20)

1.-3. Michael Feisal Dieterich, 4.-6. Florian Emrich, 7.-9. Friedrich Hartmeyer, 10.-12. Christopher Ambis, 13. Jan Schöneberger, 14. Brigitte Weinand, 15. Harald Stürmer, 16. Raja Gammoudi, 17. Thomas Walle, 18. Lukas Garcia, 19. Ömer Sani Cay, 20. Pauline Stürmer.