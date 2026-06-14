Sonne und ein interessantes Programm ließ die Besucher zum Veteranentag strömen. Geboten wurden viele Informationen rund um den Beruf des Soldaten.

Neugierig kletterten Kinder auf historische Militärfahrzeuge, Besucher ließen sich die Technik eines Feuerwehrtrucks der „Ramstein Air Base“ erklären und zwischen den Informationsständen entwickelten sich immer wieder Gespräche zwischen Veteranen, Reservisten und interessierten Bürgern. Der erste Veteranentag im Herzen von Ramstein lockte am Samstag zahlreiche Menschen ins Stadtzentrum und wurde für die Veranstalter zu einem vollen Erfolg. Die von der Stadt Ramstein-Miesenbach gemeinsam mit der Reservistenkameradschaft (RK) Ramstein/ Landstuhl organisierte Veranstaltung erstreckte sich über den Marktplatz, den Bereich vor dem Rathaus sowie das Umfeld des Congress Centers und des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Bei der Eröffnung betonte Bürgermeister Ralf Hechler die besondere Bedeutung Ramsteins als Garnisonsstandort mit Angehörigen von 28 Nato-Staaten. Der Veteranentag leiste einen wichtigen Beitrag dazu, das Verständnis für die Bundeswehr in der Bevölkerung zu stärken und die Leistungen aktiver und ehemaliger Soldaten sichtbar zu machen. Gleichzeitig kündigte Hechler an, die Veranstaltung im Stadtzentrum etablieren zu wollen.

Verantwortung für Gesellschaft

Im Mittelpunkt des Veteranentages standen die Menschen hinter der Uniform. In Gesprächen mit Besuchern wurde deutlich, dass der Soldatenberuf von vielen nicht allein als militärische Aufgabe verstanden wird. „Soldat zu sein, bedeutet für mich vor allem, Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen“, sagte Fred Schneider, Oberstleutnant der Reserve und Mitglied des RK-Vorstandes. Es gehe um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und jener Werte, die sich Deutschland nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs erarbeitet habe. Ähnlich äußerte sich Joachim Felka, Beigeordneter der Stadt Ramstein-Miesenbach, Koordinator des Tages und selbst ehemaliger Soldat. „Wer Dienst in der Bundeswehr leistet, stellt einen Teil seiner Zeit und seiner Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit. Dieses Engagement verdient Anerkennung.“

Auch bei der Frage nach der Zukunft des Wehrdienstes herrschte weitgehend Einigkeit. Sowohl Schneider als auch Felka sehen die Diskussion über eine Rückkehr zu einer Dienstpflicht grundsätzlich positiv. Gleichzeitig plädieren sie für ein Modell, das über die Bundeswehr hinausgeht. „Sinnvoll wäre aus unserer Sicht ein Jahr im Dienst der Allgemeinheit für alle jungen Menschen“, erläuterte Schneider. Dieses könne sowohl bei der Bundeswehr als auch in sozialen Einrichtungen, Rettungsdiensten oder anderen gemeinwohlorientierten Organisationen absolviert werden. Felka ergänzte, ein solches Jahr könne den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und jungen Menschen wertvolle Erfahrungen vermitteln. Beide sehen zudem in den aktuellen politischen Bemühungen zur Stärkung der Bundeswehr die Chance auf einen Neuanfang. Nach Jahren, in denen Streitkräfte und Infrastruktur vernachlässigt worden seien, könne die Bundeswehr wieder attraktiver werden.

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Wie vielfältig die Möglichkeiten bei den Streitkräften inzwischen sind, erläuterte Michael Eberle vom Karrieremobil der Bundeswehr. Der seit 30 Jahren aktive Soldat informierte über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. „Viele Menschen wissen gar nicht, wie breit das Angebot der Bundeswehr inzwischen aufgestellt ist“, sagte Eberle. Bereits mit der mittleren Reife könnten junge Menschen mehr als 50 anerkannte Ausbildungsberufe erlernen. Für Abiturienten stünden an den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München sowie an weiteren Partnerhochschulen zahlreiche Studiengänge offen. Besonders attraktiv sei dabei die finanzielle Situation. Wer sich für den Dienst bei der Bundeswehr entscheide, erhalte vom ersten Tag an ein Gehalt, das deutlich über den üblichen Ausbildungsvergütungen liege. Das gelte auch für Studierende. Während viele zivile Studenten nebenher arbeiten müssten, könnten sich Bundeswehrstudenten vollständig auf ihr Studium konzentrieren.

Dass der Veteranentag in Ramstein stattfinden konnte, ist auch der RK Ramstein/Landstuhl zu verdanken. Deren Vorsitzender, Ralf Bierwagen, zeigte sich erfreut über die Unterstützung der Stadt, als die Idee einer Veranstaltung im Zentrum aufkam. „Wir wollten den Veteranentag dort durchführen, wo das öffentliche Leben stattfindet“, sagte Bierwagen. Beim Veteranentag 2025 in Hütschenhausen seien die Besucherzahlen leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die RK wurde 1964 gegründet und zählt heute rund 240 Mitglieder. Neben militärhistorischen Exkursionen, Vorträgen und Ausbildungsangeboten engagieren sich die Reservisten bei gesellschaftlichen und gemeinnützigen Aktivitäten in der Region. Parallel zum Veteranentag richtete die RK ihren traditionellen Militärwettkampf aus.

Der Veteranentag selbst wurde erst im vergangenen Jahr vom Deutschen Bundestag auf Initiative von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eingeführt. Künftig soll er jährlich um den 15. Juni stattfinden. Ziel ist es, die Leistungen aktiver und ehemaliger Soldaten stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, Wertschätzung auszudrücken und die Situation von Veteranen und ihren Familien in den Fokus zu rücken.