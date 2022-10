Der seit Anfang September laufende Strafprozess gegen einen 22-Jährigen aus Bruchmühlbach-Miesau wegen versuchten Totschlags vor der zweiten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken ist geplatzt. Nach längerer Unterbrechung muss er von Neuem beginnen.

Nach vier Verhandlungstagen wurde der Prozess wegen Erkrankung einer Richterin unterbrochen. Nachdem die vom Gesetz bestimmte Unterbrechungsfrist überschritten war, musste er „ausgesetzt“ werden. Heißt: Der Prozess ist geplatzt und muss von Neuem beginnen. Alle Zeugen, die bereits vor Gericht ausgesagt haben, müssen erneut in den Zeugenstand. Der 22-Jährige saß wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank. Er soll am 3. August 2020 am späten Nachmittag seinen gleichaltrigen Cousin zufällig auf der Straße in Bruchmühlbach-Miesau getroffen, diesen angegriffen, auf den Boden geschleudert und massiv mit Schlägen so schwer verletzt haben, dass er einen Kieferbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt.