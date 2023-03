Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Prozess gegen den 22-Jährigen aus Bruchmühlbach-Miesau, der sich vor der Großen Jugendkammer beim Landgericht Zweibrücken wegen versuchten Totschlags verantworten muss, sagten am dritten Verhandlungstag zwei Polizeibeamtinnen aus Landstuhl als Zeuginnen aus.

Zudem trug der Leiter der Rechtsmedizin in Homburg, Peter Schmidt, am Freitag sein Gutachten vor. In beiden Fällen ist ein Handyvideo, das eine Frau zur Tatzeit am 3. August 2020 in Bruchmühlbach-Miesau