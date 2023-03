Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Entlastung der Ortsmitte wird schon lange diskutiert. Der Durchgangsverkehr soll anders geführt werden. Außerdem wird angepeilt, im Zentrum das Verhalten der Fahrzeuglenker zu beruhigen. Diesem Ziel soll unter anderem der Ausbau der Hauptstraße mit Kreisel an der Kreuzung von Haupt- und Marktstraße dienen. In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Rat nun die versuchsweise Einführung von Einbahnregelungen beschlossen.

Die FDP hatte vorgeschlagen, eine Einbahnstraßenregelung in einer Probephase von Anfang Juni bis Ende Juli einzuführen. Bevor die endgültige Planung der Hauptstraße mit