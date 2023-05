Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass verschiedene Supermärkte in Stadt und Landkreis in ihren am Wochenende verteilten Reklameheftchen den Verkauf von Böllern und Raketen bewerben, hat für Irritationen bei den Kunden gesorgt. Landrat Ralf Leßmeister stellt auf RHEINPFALZ-Anfrage klar: „Das generelle Verkaufsverbot für Feuerwerksartikel gilt.“

Die Werbeblättchen wurden offenbar gedruckt, bevor das Bundesinnenministerium das bundesweite Verkaufsverbot am 22. Dezember erlassen hat. So erklärt zumindest das Landstuhler