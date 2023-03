Die Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach ist dem Kommunalen Klimapakt beigetreten. Alle Mitglieder des Verbandsgemeinderates votierten dafür. Mit dem Beitritt verpflichtet sich die VG, den Klimaschutz und die Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken. Vorgesehen ist beispielsweise, öffentliche Grünflächen zu erhalten und als Wohlfühlfaktor stärker zu beachten. Ein Klimaschutzkonzept wird erarbeitet und ein Energiemanagement etabliert. Außerdem soll das Sanierungsmanagement dauerhaft fortgeführt werden. Mit Projekten zum Ausbau erneuerbarer Energien, zum Beispiel dem Aufbau eines „Kalte-Nahwäme“-Netzes im Neubaugebiet Hasenwiesen in Steinwenden, der Belegung öffentlicher Dachflächen mit Photovoltaikanlagen und dem Konzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen, möchte die VG einen Beitrag im Bereich Energieversorgung leisten. Außerdem werde geprüft, ob ein Fahrradverleih in den Gemeinden sinnvoll wäre. Knapp 503.000 Euro stellt das Land Rheinland-Pfalz der VG in diesem Zusammenhang zur Verfügung, um Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen.