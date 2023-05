Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

MITTELBRUNN. Gefahrenstelle oder nicht? Der Gemeinderat Mittelbrunn tauschte sich in seiner jüngsten Sitzung darüber aus, ob eine durchgezogene Mittellinie in der S-Kurve der Hauptstraße im Ort sinnvoll wäre.

Heribert Sachs (SPD) hatte in der Verkehrskommission der Verbandsgemeinde, dessen Mitglied er ist, den Wunsch geäußert, in der S-Kurve in der Hauptstraße von Mittelbrunn im Bereich