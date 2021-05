Wie viele Parkplätze werden an der neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Bruchmühlbach benötigt? Darüber waren die Mitglieder des Gemeinderates Bruchmühlbach-Miesau am Freitagabend in ihrer Sitzung verschiedener Meinung.

Architekt Alexander Blanz aus Landstuhl stellte drei Varianten vor, die sein Planungsbüro erarbeitet hatte. Vorab erläuterte er, dass für die Kindertagesstätte mit 100 Kindern in vier Gruppen gemäß den Gesetzesvorschriften aktuell fünf Stellplätze das Minimum wären. Um die Verkehrssicherheit zu gewähren, plädierte er allerdings für mehr Parkplätze. Wenn viele Eltern ihre Kinder gleichzeitig bringen und abholen würden, könnte das zu gefährlichen Situationen für alle Verkehrsteilnehmer führen. Deshalb habe er bei seiner Planung auch versucht, Fußgänger und motorisierten Verkehr auf unterschiedlichen Wegen über das Gelände zu leiten.

Neben der Planung, die rein nach den gesetzlichen Erfordernissen vorgenommen wurde, zeigte Blanz eine Variante mit sieben und eine mit zwölf Parkplätzen. Je einen zusätzlichen Platz für Anlieferungen beinhaltet jede Variante. Die Kosten für die Gestaltung mit fünf Plätzen schätzt Blanz auf 111.000 Euro. Bei sieben Plätze wären es 138.000 Euro und bei zwölf Parkplätzen 255.000 Euro.

CDU und Wählergruppe Heintz für weniger, SPD für mehr Parkraum

Während der Diskussion waren sich die Gemeinderäte nicht einig, wie viele Parkplätze es geben soll. Die Mitglieder der CDU-Fraktion wollten so wenige wie mögliche auf dem Kita-Geländen. Der Platz des Unterhaltungsvereins (UVB) könnte für das Parken mitgenutzt werden. Durch weniger Parkplätze würde auch weniger Fläche versiegelt, was man als positiv bei den Christdemokraten ansehen würde. Gut finden sie die Trennung von fußläufigem und Fahrzeugverkehr.

Die SPD sprach sich hingegen für eine große Anzahl von Parkplätzen aus. „Man muss auch an das Personal denken.“ Die Mitbenutzung des Vereinsgelände finden die Sozialdemokraten nicht gut, da der UVB das Gelände selbst benötige.

Die Wählergruppe Heintz favorisierte die Variante mit den wenigsten Stellplätzen. Es wären genügend Parkmöglichkeiten in der Umgebung vorhanden, argumentierten die Abgeordneten. Mit großer Mehrheit wurde letztendlich beschlossen, die mittlere Variante mit sieben Parkplätzen zu planen.

Alle Gemeinderäte stimmen fürs Energiesparen

Einstimmig votierten die Räte dafür, die Kindertagesstätte (Kita) nach der neusten Energieeinsparverordnung zu bauen. So sei künftig deutlich weniger Energie für den Betrieb notwendig. Die Mehrkosten hier belaufen sich auf 76.000 Euro, die jedoch mit 50.000 Euro bezuschusst werden, sodass die Gemeinde lediglich 26.000 Euro zu tragen habe.

Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) sagte, für ihn sei es selbstverständlich, dass der Kindergarten auf den neusten energetischen Stand gebracht werden solle. Rainer Bastian (CDU) tat sich mit dem Thema schwer, erklärte aber, dass er doch zustimmen würde. Auch die Wählergruppe Heintz betonte, dass der neueste Stand beim Ausbau berücksichtigt werden sollte. Damit die Kita überhaupt dort gebaut werden kann, mussten zuvor noch die Bebauungspläne „Im Böswiesenfeld“ und „Waldstraße-Münchenhäuselweg“ geändert werden, was so durch den Rat ging.

Der Kaufpreis für die Grundstücke im Neubaugebiet wurde auf 85 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Ein Antrag der Wählergruppe Heintz, den Preis auf 90 Euro zu erhöhen, fand keine Mehrheit, elf Ratsmitglieder stimmten für den Vorschlag, aber auch elf dagegen, also patt. Damit war der Heintz-Antrag abgelehnt.

Einstimmig wurde beschlossen dem Sportclub Vogelbach einen Zuschuss von 3496 Euro zu gewähren. Eine monatliche Entschädigung von 3,50 Euro wurde den Ratsmitgliedern für die Nutzung der privaten Endgeräte zur digitalen Gremienarbeit bewilligt. Hier war ein Ratsmitglied dagegen.