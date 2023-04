Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung, Bedrohungen, Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und in zwei Fällen versuchte Körperverletzung legt die Staatsanwaltschaft einem 38-Jährigen zur Last. Am Dienstag begann der Prozess gegen den mutmaßlich schuldunfähigen Angeklagten vor der Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern.

Die Staatsanwaltschaft strebt die Unterbringung des Mannes, der seit Jahren an paranoider Schizophrenie leiden soll, in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Am 7. September 2020 soll