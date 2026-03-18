Wegen Vergewaltigung wurde ein 23-Jähriger Mann von einem Schöffengericht am Amtsgericht Kaiserslautern zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt – auf Bewährung.

Das Gericht befand den Angeklagten für schuldig, in den Morgenstunden des 27. Mai 2023 an einer 24-Jährigen gegen ihren Willen sexuelle Handlungen ausgeführt zu haben. Der von zwei Rechtsanwälten verteidigte Mann hatte in der Hauptverhandlung zum Tatvorwurf geschwiegen, war aber von der mutmaßlich Geschädigten belastet worden.

Als sie gegen 6 Uhr in ihrem Bett erwachte habe sie bemerkt, dass der hinter ihr liegende Angeklagte mit einer Hand sexuelle Handlungen in ihrem Genitalbereich durchführte und sich mit der anderen Hand selbst befriedigte. Darüber sei sie schockiert gewesen, zumal sie sich beim Zubettgehen allein gewähnt habe. Sie habe den Mann von sich weggedrückt, sei aufgestanden und habe ihn der Wohnung verwiesen. Stunden vorher habe sich der Angeklagte im Flur der Wohnung von ihr verabschiedet. Sie habe danach die Tür noch zuknallen hören.

Wollte nicht alleine zum Bus laufen

Mit dem 23-Jährigen Familienvater, der von seiner Ehefrau getrennt lebt, habe sie keine Beziehung unterhalten und dies auch nicht gewollt. Das habe sie ihm bereits bei einer früheren Gelegenheit klargemacht, als er sie in einem Lokal küssen wollte. Sie habe ihn Monate vorher in Begleitung einer Schar von Freunden kennengelernt, ihn des Öfteren in Gaststätten gesehen und sei mit ihm und anderen Personen gesellig zusammen gewesen. Am Vorabend der Tat habe sie bis etwa 22.30 Uhr in einem Speiselokal in Kaiserslautern gearbeitet und sich danach mit dem Angeklagten in einem Nachtlokal getroffen. Die Verabredung habe sie in einem sozialen Medium getroffen, weil sie zu später Stunde nicht allein zum Bus habe laufen wollen.

Sie hätten Alkohol getrunken und seien gegen 2 Uhr zum Nachtbus gegangen. Gegen 2.15 Uhr sei ihr im Bus schlecht geworden und sie habe sich auf den Sitz legen müssen. Die Augen habe sie geschlossen. An der Endstation in Otterbach sei sie wach geworden, wobei sie bemerkt habe, dass der Angeklagte noch da war, obwohl er in Morlautern hätte aussteigen müssen. Im Haus ihrer Mutter habe sie ihren Hund abgeholt und sei dann in ihre etwa 250 Meter davon entfernte Wohnung gelaufen. Dem Angeklagten habe sie wiederholt gesagt, dass er mit dem Taxi nach Hause fahren müsse, da er nicht in ihrer Wohnung übernachten könne. Sie habe ihm erlaubt, mit in die Wohnung zu kommen, damit er ein Taxi rufen kann.

Beim Aufwachen lag er hinter ihr

Umso überraschter sei sie gewesen, dass der Angeklagte sich bei ihrem Erwachen in ihrem Bett hinter ihr liegend befunden hab e. Sie habe zunächst nicht daran gedacht, Anzeige zu erstatten, sondern nur zwei Freundinnen von dem Vorfall berichtet. Diese hätten sie dazu gebracht, zur Polizei zu gehen. Finanzielle Interessen habe sie nicht. So habe sie kein Schmerzensgeld geltend gemacht, obwohl sie aufgrund des Vorfalls traumatisiert sei und sich in psychologischer Behandlung befinde.

In einer etwa zwei Stunden währenden Befragung versuchten die beiden Verteidiger Widersprüche in der Aussage der mutmaßlich Geschädigten herauszuarbeiten. Vom mehrfachen Hinweis der Vorsitzenden, dass die Zeugin gestellte Fragen bereits beantwortet hatte, ließen sich die Anwälte nicht bremsen. Obwohl oft den Tränen nahe, bestätigte die 24-Jährige immer wieder den Kern ihrer Aussage.

Mit dem Urteil folgte das Gericht der Beweiswürdigung der Staatsanwältin, die die Bekundungen der 24-Jährigen für glaubhaft erachtet hatte – ein Chat des Angeklagten, in dem er sie gefragt hatte, ob sie Spaß gehabt habe, bestätige das. Es seien keinerlei Motive erkennbar, weshalb sie ihn zu Unrecht belasten solle. Die Anklagevertreterin hatte eine nicht mehr zur Bewährung aussetzungsfähige Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten beantragt. Die Verteidiger hatten Freispruch beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im Falle der Rechtskraft muss der Angeklagte 200 gemeinnützige Arbeitsstunden als Bewährungsauflage leisten. Die Bewährungszeit beträgt dann drei Jahre.