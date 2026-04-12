Der Vereinsring Weilerbach steht wohl kurz vor der Auflösung. Dieser Punkt ist auf der Agenda der Generalversammlung am Montag zu finden.

Der Vorsitzende des Vereinsrings Weilerbach, Walter Karfusehr, sieht keine Chance mehr für den weiteren Bestand. Er war erst am 26. Januar in das Amt gewählt worden. Bei der damaligen Mitgliederversammlung wurde Michael Stumpf-Meiser zum Kassenwart. Karfusehrs Vorgänger Jochen Rhau hatte bereits Mitte vergangenen Jahres nach nur kurzer Zeit den Vorsitz aufgegeben. Vor ihm war Harry Dinges mehr als drei Jahrzehnte – von 1993 bis 2024 – Vereinsvorsitzender.

Das Amt des Stellvertreters konnte trotz aller Bemühungen und eines Aufrufs zur Mitarbeit nicht mehr besetzt werden. Der Verein bleibt dadurch zwar handlungsfähig, wie Karfusehr zur RHEINPFALZ sagte. Da jedoch eine vollständige Besetzung des Vorstands für die dauerhafte Vereinsarbeit sehr wichtig sei und eine weitere Mitgliederversammlung zur Nachwahl im März auch nicht zum Erfolg führte, müsste nun als letzter Schritt über eine Auflösung des Vereins entschieden werden.

Niemand will Stellvertretender werden

So wie es aussieht, wird also am Montag bei der Mitgliederversammlung der Beschluss zur Auflösung des Vereinsrings Weilerbach gefasst werden. Karfusehr berichtet, dass sich bisher kein Kandidat für den vakanten Posten gefunden habe. Auch könne er nicht erkennen, dass seitens der Mitglieder ein Interesse an einem Weiterbestehen des Vereins bestehe. Dies merke man an den schwach besuchten Versammlungen, zu denen meist noch nicht einmal zehn Personen gekommen seien.

Das vorhandene Bargeld und die Weihnachtshütten sowie die Zeltgarnituren werden laut Satzung nach der Liquidationsphase für fünf Jahre gesperrt – für den Fall, dass sich die kommenden Jahre doch noch einmal ein Verein mit einer ähnlichen Zielsetzung wiedergründet. Sollte das nicht passieren, fiele das Vermögen an die Gemeinde. Das gesamte Mobiliar des Vereinsrings werde aber auch schon direkt nach der Auflösung der Gemeinde zur Nutzung übergeben.

Gemeinsame Aktionen geplant

Der Vereinsring mit mehr als 30 Vereinen wurde 1993 gegründet und 1994 ins Vereinsregister eingetragen. Laut der damals festgelegten Satzung handelt es sich um eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft von Weilerbacher Vereinen, die insbesondere gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen anregt, plant und umsetzt. In der Anfangszeit waren das etwa das Dorffest in den Busenwiesen, Adventsmärkte in unterschiedlicher Form am alten Dorfplatz oder rund um die Kirchen. Dann kam das Weihnachtsdorf auf den neuen Dorfplatz. Am jährlichen Raderlebnistag hatte man sich ebenfalls beteiligt sowie regelmäßig einen Bauernmarkt auf die Beine gestellt.

Die Planung und Organisation des Weihnachtsdorfes wurde schon im vergangenen Jahr nicht mehr vom Vereinsring vorgenommen, sondern vom Kultur- und Festausschuss der Ortsgemeinde. Bei den Generalversammlungen, bei denen immer Termine abgestimmt und bekanntgegeben wurden, habe sich gezeigt, dass im Laufe der Jahre immer weniger Vereine aktiv an der Planung und Durchführung von Veranstaltungen teilnahmen, so Karfusehr. Zwischenzeitlich seien mehrere Aufrufe an die Vorstände zur Mitarbeit im Vereinsring gestartet worden. Diese hätten jedoch keinen Erfolg gehabt. Ebenso blieb eine Meinungsabfrage über das Weiterbestehen des Vereins ohne nennenswerte Resonanz.

Keine Reaktionen habe es auch auf die Ankündigung gegeben, den Fokus des Vereinsrings ändern zu wollen. Es hätte die Möglichkeit bestanden, sich eher auf die Unterstützung der Vereine zu fokussieren – etwa bei der Werbung, bei der Koordination von Fortbildungen in Seminaren und bei der Präsentation im Internet. Karfusehr dachte auch an eine Neuauflage der Broschüre „Weilerbacher Vereine stellen sich vor“.