Es hatte sich bereits angedeutet: Der Vereinsring Weilerbach hat sich aufgelöst. Nach 33 Jahren gibt es den Zusammenschluss nicht mehr.

Die Auflösung des Vereinsrings wurde in der vergangenen Woche in der Mitgliederversammlung im Sängerheim einstimmig beschlossen. Von über 30 Mitgliedsvereinen waren nur sieben Vertreter anwesend. Wie Vorsitzender Walter Karfusehr sagt, waren diese sieben Personen erforderlich, um den Beschluss zur Auflösung fassen zu können.

Zuvor war es wiederholt nicht gelungen, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu besetzen. Damit fehlte die personelle Grundlage für eine dauerhafte Fortführung der Arbeit, bedauerte Karfusehr.

Der Vereinsring war als Zusammenschluss der örtlichen Vereine gegründet worden, um deren Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsame Interessen zu vertreten. Mit dem Beschluss befindet sich der Verein nun in Liquidation.

Karfusehr erteilt Fragen, ob es in irgend einer Weise für den Vereinsring eine Zukunft geben könne, eine klare Absage. Er werde den Beschluss dem Gericht mitteilen, das Vermögen – darunter Geld, Weihnachtsbuden und Zeltgarnituren – werde laut Satzung gesperrt. Nach Ablauf der Sperrfrist gehe das Eigentum des Vereinsrings an die Ortsgemeinde. Das Mobiliar soll der Gemeinde jedoch bereits jetzt zur Nutzung überlassen werden.