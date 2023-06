Der Otterbacher Verein Zen-Bogyo-Do ist für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert. Was eine App damit zu tun hat.

Die Nominierung basiert auf einer von Mitgliedern des Zen-Bogyo-Do geschaffenen App, die den Wettkampfablauf im Jiu Jitsu erheblich erleichtert. Für die App wurde der Verein bereits als einer der Sieger beim Ideenwettbewerb „Digital in die Zukunft“ vom Land Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Über die App wird die Auswahl der Angriffe für die Wettkampfkategorie Random Attack digitalisiert. In zufälliger Reihenfolge werden geforderte Angriffe der entsprechenden Alters- und Gürtelklasse vorgegeben und mit Bildern auf einem Endgerät angezeigt. Bislang musste die Auswahl der Angriffe aufwendig über ein Losverfahren und Bildermappen erfolgen. Cedric Bauer und Frederik Schwarzer programmierten die App, Johanna Horn zeichnete die Angriffe, die dann als Bild digitalisiert wurden. Dank der drei Sportler und ihrem ehrenamtlichen Engagement, geht es für den Zen-Bogyo-Do nun von der Landesebene aus eine Stufe weiter.

Jeder kann abstimmen

Der Deutsche Engagementpreis stellt die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland dar. Die Fachjury wählt unter den Nominierten Anfang September die Preisträger aus. Die Ehrungen stehen im Dezember an. Nominierte, die es bei der Fachjury nicht bis an die Spitze schaffen, können beim Publikumspreis auf Stimmenfang gehen. Hier kann jeder auf www.deutscher-engagementpreis.de für seinen Favoriten abstimmen.