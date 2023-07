Für viele Stadtbewohner scheint ein Leben auf dem Land unvorstellbar. Dass dieses jedoch viel mehr zu bieten, als mancher zunächst denken mag, und es dieses zu erhalten gilt, dazu möchte der Dorfleben- und Kulturverein Katzweiler beitragen.

Die Corona-Pandemie hat über viele Jahre unser aller Leben geprägt und das gesellschaftliche Miteinander kam förmlich zum Erliegen. Für den Dorfleben- und Kulturverein Katzweiler war dies der Anlass zur Vereinsgründung.

„Der eigentliche Grund für die Gründung des Vereins war, wieder verschiedene Feste ins Leben zu rufen“, erzählt der Vorsitzende, Sven Rheinheimer. Die Idee dazu kam den Beteiligten im Zuge ihres monatlichen Männerstammtisches. „Die im Ort vertretenen Vereine wollten nach der pandemiebedingten Zwangspause die Kerwe aufgrund von Bedenken nicht ausrichten, daher haben wir den Verein aus dem Boden gestampft.“ Viel Überzeugungskraft war dabei nicht notwendig. „Der Vorschlag traf sofort auf Gehör und der Beschluss zur Gründung fiel einstimmig“, so Rheinheimer.

Verein will weiter wachsen

Zunächst mit 25 Mitgliedern gestartet, zählt der Verein mittlerweile knapp 40 Köpfe. Auch wenn das Altersspektrum unterdessen breitgefächert ist, war dies zu Beginn nicht der Fall. „Der Altersdurchschnitt war zunächst sehr hoch, doch durch den Eintritt vieler junger Gesichter ist er mittlerweile deutlich niedriger“, teilt Rheinheimer mit. „Zwischen 15 und 57 Jahren sind alle Altersklassen vertreten.“ Da der Verein noch viel erreichen möchte, soll er weiter wachsen: „Nachwuchs und neue Mitglieder sind immer willkommen. Lediglich die Lust am Arbeiten muss vorhanden sein.“ Auch auf der zwischenmenschlichen Ebene konnte der Verein bereits einiges voranbringen. „Er belebt alte Freundschaften wieder“, berichtet Mitglied Sina Raab.

Die Einnahmen, die bei den vom Dorf- und Kulturverein initiierten Veranstaltungen zusammenkommen, fließen zurück in die Gemeinde: „Das Geld wird investiert, um so zum Beispiel neue Spielgeräte zu ermöglichen.“

Wiederauflage des Weiherfests ist voller Erfolg

Eine dieser Veranstaltungen ist das Weiherfest. Prägte dieses in der Vergangenheit für viele Jahre den Kalender der Lautertalgemeinde, so feierte es erst durch die Initiative des Vereins im vergangenen Jahr seine Rückkehr an den Landschaftsweiher. „Wir wollten bei schönen Lichtbedingungen am Landschaftsweiher zusammenkommen“, sagt der Vorsitzende. Mit bis zu 300 Besuchern hätten sie gerechnet, 1000 seien im vergangenen Jahr gekommen. „Die Leute sind froh, sich nach für uns alle schwierigen Zeiten bei den Festen zu treffen.“ Aktuell laufen zudem die Überlegungen, das Mühlradfest zu reaktivieren.

Die Bemühungen des Vereins treffen dabei auf große Resonanz. „Viele Vereine kommen auf uns zu, ob wir bei Aktivitäten im Ort mit Unterstützung zur Seite stehen können.“

Termin

Diejenigen, die die Rückkehr des Sommerfests im vergangenen Sommer verpasst haben, können das Feiern am Samstag, 15. Juli, nachholen. Ab 17 Uhr lädt nämlich der Dorfleben- und Kulturverein am Landschaftsweiher bei kühlen Getränken, einem vielfältigen Speiseangebot und Musik wieder zum gemütlichen Beisammensein ein.