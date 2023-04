Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor vier Jahren ist der Verein KulturArt angetreten, sich in vielfältiger Weise für die Wallonenstadt zu engagieren. Konzerte, Kindertheater, Kunstausstellungen, Gartenmarkt, die „Inszenierte Abtei“, FotoArt, Weihnachtsbaumaktion – lang ist die Liste der seither umgesetzten Aktionen und Projekte. Mit einer Spende zur Stadtverschönerung in Höhe von 19.000 Euro will der Verein nun dazu beitragen, dass geplante Projekte in Otterberg tatsächlich realisiert werden können, verlautet es aus der Vorstandschaft.

Zurzeit plant die Stadt Otterberg die Aufwertung der Innenstadt. Durch innovative Sitzgelegenheiten soll die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessert werden.