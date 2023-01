Eine beeindruckende, alte Dampflokomotive ziert das Gelände des Eisenbahn-Ausbesserungswerks in Kaiserslautern – noch. Ein neu gegründeter Verein will das gute Stück nach Otterbach holen.

Schon länger gibt es den Plan, ein Denkmal der Technikgeschichte zum Stellwerk in Otterbach zu holen. Die eindrucksvolle Oldtimer-Dampflokomotive steht zurzeit noch auf dem Gelände des Eisenbahn-Ausbesserungswerks in Kaiserslautern. Um diesem Exemplar aus der Geschichte der Eisenbahn in Otterbach eine neue Heimat zu schaffen, hat sich in der vergangenen Woche der Verein „Dampflok am Stellwerk“ gegründet.

„Es war eine sehr harmonische Veranstaltung“, sagt der am Freitagabend im Ratssaal gewählte Vorsitzende Karl-Heinz Ochs über die Gründungsversammlung des Vereins. „Wir sind guten Mutes, dass wir in absehbarer Zeit das gute Stück hierher holen können.“ Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erläuterte er allerdings, dass über die genauen Bedingungen und Möglichkeiten zum Transport und zum Aufstellen der Lok zurzeit noch nichts gesagt werden könne.

140 Tonnen schweres Technikdenkmal

20 Leute seien zur Gründungsversammlung als Mitglieder im Ratssaal zur Stelle gewesen. Allerdings rechneten die Dampflokfreunde fest damit, dass sich deren Anzahl über kurz oder lang auf mindestens 30 Mitglieder erhöht. Das etwa 140 Tonnen schwere Technikdenkmal soll in absehbarer Zeit einen neuen Platz auf einem Gleisbett finden, das die Ausbildungsgruppe der Bahn vorbereite.

Außerdem müsse die Maschine neu lackiert werden. Eine Überdachung soll aufgebaut werden, um die Lokomotive den interessierten Besuchern in Zukunft attraktiv präsentieren zu können. Mit der Gründung des Vereins sei auch das Prädikat der Gemeinnützigkeit verbunden, denn zum Erhalt der Lok würden Spenden benötigt, für die dann auch die entsprechenden Quittungen ausgestellt werden könnten.