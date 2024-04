Die CDU-Liste für die Wahl des Weilerbacher Verbandsgemeinderates am 9. Juni steht. Spitzenkandidat ist Jochen Kassel.

Zusammenstellt wurde die 28-köpfige Liste in der Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands. Als erfahrene, aber dennoch relativ junge Truppe bezeichnet Gemeindeverbandsvorsitzender Kassel die Reihe an Kandidaten. Zu den kommunalpolitisch erfahrenen Bewerbern zählt auch er selbst. Der 51-jährige selbstständige Kaufmann aus Weilerbach fungiert derzeit als Beigeordneter der Verbandsgemeinde, sitzt im Verbandsgemeinderat und im Ortsgemeinderat. In Weilerbach bewirbt er sich zudem um das Amt als Ortsbürgermeisters. Ihm folgt mit dem 46-jährigen Markus Schick ein CDU-Mann, der schon Ortschef ist – in Rodenbach. Der selbstständige Steinmetzmeister will dort gerne wiedergewählt werden. Gleiches gilt für den Verbandsgemeinderat.

Viele Bewerber mit Ratserfahrung

Ebenfalls schon im derzeitigen Rat sitzen Tanja Harlos, die den dritten Platz einnimmt, und Nicolas Ventulett auf Platz vier. Letzterer ist 30 Jahre alt, Informatiker aus Rodenbach und aktuell Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Verbandsgemeinderat. Diese Position hatte auch Harlos schon inne, die 48-jährige Erzenhausenerin ist Betriebswirtin. Auf Platz fünf ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Cornelia Blauth zu finden. Die 41-jährige Lehrerin gehört schon seit 15 Jahren dem Verbandsgemeinderat an. Außerdem stehen unter anderem Ortsgemeinderatsmitglieder wie Götz Gießrigl aus Rodenbach (Platz zwölf) auf der Liste. Newcomer sind dagegen der Erzenhausener Andreas Keller auf Platz sieben und der Weilerbacher Christopher Arthen auf Platz elf.

Momentan verfügt die CDU über sieben Sitze im Weilerbacher Verbandsgemeinderat – und damit über zwei weniger als in der vergangenen Legislaturperiode. Ziel sei es daher, die Mandatsanzahl wieder auszubauen, gibt der Gemeindeverbandsvorsitzende die Marschrichtung vor. „Mit der Arbeit, die wir machen, hätten wir das auch verdient“, findet Kassel, dass die Fraktion eine der aktivsten sei.

CDU-Liste bis Platz 20

1. Jochen Kassel, 2. Markus Schick, 3. Tanja Harlos, 4. Nicolas Ventulett, 5. Cornelia Blauth, 6. Daniel Görgs, 7. Andreas Keller, 8. Denise Cullmann, 9. Sebastian Görgs, 10. Heino Bernd, 11. Christopher Arthen, 12. Götz Gießrigl, 13. David Blanchard, 14. Manfred Deppert, 15. Fabian Jung, 16. Lisa-Marie Baumgärtner, 17. Dennis Schneider, 18. Stefan Schneider-Heil, 19. Peter Freitag, 20. Mark Leonhard