Die Spitzenkandidatin ist Else Albrecht: Die FWG hat ihre Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderates Weilerbach zusammengestellt.

Die Reichenbach-Steegenerin Else Albrecht sitzt derzeit schon im Verbandsgemeinderat. Die Hauswirtschaftsmeisterin ist zudem seit kurzem Vorsitzende der Landfrauen im Kreis Kaiserslautern – und dürfte so mit ihrer Bekanntheit für Stimmen sorgen. Als „Zugpferd“ in diesem Sinne schätzt Manfred Bügner, der Vorsitzende der Verbandsgemeinde-FWG, auch Klaus Urschel ein, der auf Platz vier zu finden ist. Nach 18 Jahren will sich dieser zwar nicht erneut um das Amt als Erzenhausener Ortsbürgermeister bewerben, aber sich weiterhin im Verbandsgemeinderat engagieren, in dem er bereits seit 2009 Mitglied ist.

Auch schon seit 20 Jahren ist Bügner im Verbandsgemeinderat aktiv, seit 15 Jahren als FWG-Fraktionsvorsitzender. Doch der Eulenbiser, der auch schon Ortsbürgermeister war, steht nicht auf der Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni: „Nach 31 Jahren werde ich mich aus der Kommunalpolitik verabschieden“, kündigt er an. Er wird sich privat umorientieren, zieht aus der Verbandsgemeinde weg. Gerd Lang aus Rodenbach kandidiert ebenfalls nicht mehr für den Verbandsgemeinderat, in dem die Fraktion derzeit über sechs Sitze verfügt.

Viele neue Gesichter

Hinter Else Albrecht ist Anja Herrmann auf der Liste mit ihren 28 Namen und zwei Ersatzkandidaten zu finden. Die stellvertretende Vorsitzende der Verbandsgemeinde-FWG sei sehr engagiert, wie Bügner ihr attestiert. Sie ist Mitglied im Mackenbacher Ortsgemeinderat. Mit Regina Höhn aus Rodenbach folgt eine weitere Frau. „Unter den ersten zehn Bewerbern auf der Liste sind fünf Frauen, darüber freuen wir uns sehr“, betont Bügner.

Alles in allem besteht die Liste zu ein Drittel aus Frauen. Der Fraktionsvorsitzende mutmaßt, dass sich hier der Erfolg der Wanderungen, die die FWG regelmäßig anbietet, niederschlagen könnte. Daran nähmen viele Familien teil, man komme ins Gespräch. „Da ergibt es sich immer wieder, dass Frauen sagen, da könnten sie doch mitmachen“, berichtet er. Regina Höhn ist ebenso wie Daniela Glaser, die dem Rodenbacher FWG-Ortsverein vorsteht, eine Newcomerin, was die Kommunalpolitik angeht. „Das gefällt uns gut, sie haben deswegen einen ganz anderen Blick auf die Sache“, findet Bügner. Auf den ersten zehn Plätzen sind aber gleichfalls noch erfahrene FWG-Mitglieder zu finden: Ulrich Stemler auf Platz fünf beispielsweise. Der 53-Jährige war von 2014 bis 2019 Ortsbürgermeister von Eulenbis und bewirbt sich jetzt erneut um dieses Amt. Der Schwedelbacher Frank Laborenz auf Platz sechs hat momentan ein Mandat im Verbandsgemeinderat inne. Insgesamt sind alle acht Ortsgemeinden auf der Liste vertreten.

Die FWG-Liste bis Platz 20