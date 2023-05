Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die digitale Ausstattung an den Schulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach soll mit Hochdruck vorangetrieben werden. Für rund 59.000 Euro werden zehn interaktive Tafeln (Whiteboards) angeschafft. Das hat der VG-Rat am Mittwochabend beschlossen.

Inzwischen sind in den Grundschulen Hütschenhausen und Steinwenden alle Klassen mit digitalen Tafeln ausgestattet worden, informierte Erster Beigeordneter Marcus Klein (CDU). Um alle 56 Klassen inklusive