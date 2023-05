Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Ergebnis war absehbar, die Pleite für die SPD im Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn unabwendbar: Dennoch brauchte das Gremium am Donnerstag über drei Stunden, um den Haushalt 2020 zu beschließen. An politischer Rhetorik und emotionalen Debatten mangelte es nicht. Ob die Rechnung der Oppositions-Koalition, die die SPD in die Knie zwang, jedoch aufgeht, wird sich erst noch zeigen.

Die Sitzung war der zweite Anlauf für den Haushalt, nachdem die Koalition aus CDU, FWG und FDP die Sitzung Anfang Mai hatte platzen lassen. Entgegen der Absprache hatte Bürgermeister Andreas