Am Mittwoch soll der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach den Haushalt für 2026 verabschieden. Was bedeutet das für die Bürger? Antworten auf Kernfragen.

Wie steht es um den Haushalt der Verbandsgemeinde? Ist er ausgeglichen?

Ja, auch im zehnten Jahr in Folge könne die Verbandsgemeinde ihren Haushalt ausgleichen, informiert Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (CDU). Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Saldo von 94.000 Euro ab und auch in der Finanzrechnung steht ein Plus von 155.000 Euro. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ist laut dem Bürgermeister eine kleine freie Finanzspitze von rund 57.000 Euro vorhanden.

Bleibt die Umlage, die die Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde bezahlen müssen, gleich?

„Für die fünf Ortsgemeinden ist die Tatsache, dass der Haushalt der Verbandsgemeinde ausgeglichen werden kann, ein gute Botschaft, denn die Umlage bleibt auch im dritten Jahr nacheinander historisch niedrig bei 32 Prozent“, erklärt Hechler. Im Jahr 2016 habe die Verbandsgemeinde noch bei 43 Prozent gestanden. Die Umlange habe kontinuierlich gesenkt werden können. Das habe allen fünf Gemeinden geholfen, ihren eigenen Haushalt auch ausgleichen zu können. Es werde in der Umlage nur das erhoben, was die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden und der Stadt für ihre eigenen Aufgaben tatsächlich benötige. „Das ist kein Selbstläufer und hängt auch umgekehrt von der Finanzkraft unserer Ortsgemeinden und der Stadt Ramstein-Miesenbach ab“, erläutert der Bürgermeister. Das könne sich aber in den nächsten Jahren ändern, wenn größere Investitionen auf auf die Verbandsgemeinde zukämen. Dies sei aber klar kommuniziert.

Warum ist es möglich, den Umlagesatz im dritten Jahr in Folge bei 32 Prozent stabil zu halten?

Die Steuereinnahmen der Ortsgemeinden und der Stadt sind laut Bürgermeister stabil. Die Finanzmesskraft – die zur Umlageberechnung herangezogen wird – sei sehr gut. „Bei gleichem Umlagesatz von 32 Prozent hatten wir im Jahr 2025 8,1 Millionen im Plan – dieses Jahr sind es bei 32 Prozent eben 8,4 Millionen und so können wir nach der Senkung aus 2024 auf dem Niveau verharren – das ist super“, so Hechler.

Müssen die Bürger mit höheren Gebühren rechnen?

Die Hebesätze für Grund und Gewerbesteuern werden in den Ortsgemeinden festgelegt – es musste nirgends erhöht werden, die Finanzlage sei stabil und gut, so der Bürgermeister. Bei der Schmutzwassergebühr habe man das Entgelt um 20 Cent pro Kubikmeter anheben müssen. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Vier-Personenhaushalt eine Erhöhung von rund 28 Euro mehr im Jahr. Im Monat macht die Erhöhung laut Hechler rund 2 Euro aus.

Was sind die größten Investitionen?

Der Haushaltsplan 2026 weist mit über 4 Millionen Euro hohe Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen aus. Nochmals 4,5 Millionen Euro werden investiert. So fließen laut Hechler beispielsweise 1,36 Millionen in die Erweiterung der Grundschule Steinwenden und 250.000 Euro in den Brandschutz. 400.000 Euro sollen im Bereich Bevölkerungsschutz (Sirenen, Notstromversorgung) ausgegeben werden. Mobiliar und Ausstattung der Schulen und Sporthallen schlagen mit 500.000 Euro zu Buche. Ein großer Posten ist die Kanalsanierung Kottweiler-Schwanden mit 1,6 Millionen sowie der Neubau der Kläranlage Reuschbach – die am Ende über drei Haushaltsjahre über 5 Millionen kosten wird.

Wie wirken sich die Sanierungspläne für das Freizeitbad Azur auf den Haushalt aus? In der Vergangenheit waren diese immer der größte Posten im Haushaltsplan.

Dieses Jahr stehen die Sanierungspläne des Azurs mit Restplanungskosten in Höhe von 200.000 Euro im Haushaltsplan. „Aber wenn wir 2027 in die Bauphase gehen könnten, müssen wir in den Folgejahren natürlich erstmals wieder mit Kreditaufnahmen planen“, so Hechler. Der Kostenrahmen sei allerdings durch Unwägbarkeiten im Boden (Grundwasser, Gründung) derzeit noch nicht final geklärt. Dies werde allerdings in die mittelfristige Finanzplanung mit eingeplant.