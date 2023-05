Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Umgestaltung des Seewooggeländes in Miesenbach zu einem Naherholungsgebiet, der barrierefreie Umbau des Vereinsgeländes in Spesbach und die Unterstützung des Repaircafés in Hütschenhausen: Diese Vorhaben sind alle mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm verwirklicht worden. Der Ramstein-Miesenbacher Verbandsgemeinderat hat daher beschlossen, sich auch an der nächsten Förderperiode zu beteiligen.

Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach bildet dabei mit den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl eine Interessengemeinschaft: die lokale Aktionsgruppe