Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Landstuhl seinen zweiten Haushaltsplan nach der Fusion verabschiedet. Eine Premiere war, dass das Zahlenwerk erstmals im sogenannten Umlaufverfahren beschlossen wurde. Dabei teilen die Ratsmitglieder bis zu einem gewissen Termin ihr Stimmverhalten der Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Eine klassische Haushaltssitzung mit Haushaltsreden der Fraktionen gab es nicht. Vor der Abstimmung war der Etat allerdings per Telefonkonferenz im Hauptausschuss diskutiert worden, wie Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) mitteilt.

Einige Eckdaten: Im Ergebnishaushalt gibt es 2021 einen Fehlbetrag von 61.250 Euro. Im Finanzhaushalt beläuft sich das Minus auf 128.680 Euro. Die Umlage, also die Zahlung, die die Ortsgemeinden an die VG zu entrichten haben, bleibt wie im Vorjahr bei 43,7 Prozent.

Laut Bürgermeister Degenhardt handelt es sich mit den „überschaubaren“ Fehlbeträgen in beiden Haushaltsteilen mitten in der Corona-Pandemie um „einen zufriedenstellenden Etat, der das wirtschaftliche und kommunalpolitische Leben in unserer Verbandsgemeinde auch in diesen schwierigen Zeiten belebt und unterstützt“. Das Defizit sei bescheiden, meint Degenhardt mit Verweis auf die Größe der VG mit ihren – die Amerikaner mitgerechnet – rund 30.000 Einwohnern. Mit einem gleichbleibenden Umlagesatz von 43,7 Prozent sei auch im Jahr zwei nach der Fusion das Ziel erreicht worden, „niemanden stärker als zuvor durch die Verbandsgemeindeumlage zu belasten“, betonte er.

Pandemiebedingt weise der Haushalt 2021 eine Reihe von Unwägbarkeiten auf: „Wir wissen nicht, wann unser Cubo wieder öffnen kann, wir wissen nicht, ob wir unsere Schwimmbäder normal und in voller Kapazität aufmachen können und vieles mehr.“ Daher habe die Verwaltung die Erträge eines normalen Jahres einkalkuliert, „wohl wissend, dass es so wahrscheinlich nicht kommen wird“.

Trotz der Pandemie werde für 2,2 Millionen Euro investiert, so der Bürgermeister weiter: In der Summe enthalten sind unter anderem Mittel für den Breitbandausbau, Sanierungsarbeiten an den Schulen, den Ausbau der Mehrzweckhalle Kindsbach, neue Feuerwehrfahrzeuge für Mittelbrunn und Oberarnbach sowie die Sanierung der Sanitäranlagen der Wachen in Kindsbach und Bann. Zudem werde aus Mitteln des Digitalpakts des Bundes weitere moderne Hard- und Software für die Schulen in Trägerschaft der VG beschafft.