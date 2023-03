Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Raumschiff Enterprise sieht es in vier Klassensälen der Realschule plus in Ramstein-Miesenbach zurzeit aus. Auch wenn sich mancher im Unterricht schon mal „beam me up, Scotty!“ gewünscht hat: In den Orbit bringen die großen Trichter niemand. Sie helfen aber, das Leben in Klassensälen auf der Erde zu erleichtern.

AHA + L, so lauten die Coronaregeln. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske. Dazu kommt das Lüften, was in den Schulen vor allem im Winter, wenn es kalt wird, ein großes