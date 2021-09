Für sämtliche Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sind inzwischen Anträge zum Einbau stationärer Lüftungsanlagen gestellt worden. Die Kosten dafür können bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 Euro je Einrichtung mit 80 Prozent gefördert werden, informierte Marcus Klein, Erster VG- Beigeordneter und Schuldezernent, im VG-Rat.

Mit dem Beginn der Arbeiten sei im Falle einer Bewilligung frühestens Ende des Jahres zu rechnen. Um bis dahin einen möglichst reibungslosen Unterrichtsbetrieb zu unterstützen, sollten neben der praktizierten Fensterlüftung Maßnahmen getroffen werden, um die Virenlast zu reduzieren. Wo es die baulichen Gegebenheiten ermöglichen, sind in einigen Klassenräumen bereits Lüfter in Eigenregie nach dem „Mainzer Modell“ eingebaut worden: In sieben Klassenräumen der Grundschule Ramstein-Miesenbach, in acht Sälen der Grundschule Steinwenden und in 31 Klassenräumen der Realschule plus. Dafür sind laut Klein rund 10.000 Euro aufgewendet worden. Die restlichen Klassenräume sollen ebenfalls noch mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden: Das sind acht Klassensäle in der Grundschule Hütschenhausen und neun Klassenräume in der Grundschule Ramstein-Miesenbach. Um einen reibungslosen Unterrichtsverlauf zu unterstützen, hat die VG-Spitze die erforderlichen Geräte für die 17 Klassenräume per Eilentscheidung für 14.161 Euro bestellt. Zuschussanträge für die Lüfter sowie die Luftreinigungsgeräte wurden bereits gestellt.