Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Vogelfreunde stellen sich in diesen Tagen die Frage, ob es mit dem Glauben an eine sich selbst regulierende Natur vereinbar ist, Vögel auch über das Ende des Winters hinaus zu füttern. Selbst Alfred Klein von der Weilerbacher Nabu-Gruppe tut sich mit einer eindeutigen Antwort auf diese Frage schwer.

Der heftige Schneefall am zweiten Aprilwochenende bescherte Vogelfreunden noch einmal herrliche Anblicke am Futterhäuschen. Ferdinand Germann konnte solche in seinem Otterbacher Hausgarten genießen.