Ein mit Spannung erwarteter Prozess ist am Wochenende zum Abschluss gekommen: Am Samstagabend hat das US-Militärgericht auf der Air Base einen US-Soldaten wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte am 6. Februar 2019 mit seinem Sportwagen auf der Weilerbacher Umgehungsstraße einen tödlichen Unfall verursacht.

Dabei war ein 17 Jahre alter Schüler aus Weilerbach, der in einem dreirädrigen Transporter unterwegs war, ums Leben gekommen – ein tragischer Unfall, der in der Region große