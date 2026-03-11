Wenn das Regional Medical Center Landstuhl hochschwangere Patientinnen an deutsche Partnerkliniken verweist, reagiert das Nardini-Klinikum blitzschnell.

Vorsorge ja, Geburt nein – das gilt aktuell für schwangere US-Bürgerinnen, die zur Kaiserslauterer Militärgemeinde gehören und im US-Regional Medical Center Landstuhl (LRMC) entbinden wollten. Grund ist der Konflikt im Nahen Osten – es gilt, Kapazitäten für verwundete Soldaten frei zu halten. Jetzt sind die deutschen Krankenhäuser in der Region gefragt – wieder einmal.

Clara und Will erwarten ihr erstes Kind. „Ein Junge“, sagt die Amerikanerin und lächelt. Zusammen ist das Ehepaar am Dienstagabend ins Nardini-Krankenhaus nach Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) gekommen. Geburtstermin ist der 25. März, vor wenigen Tagen erst haben sie erfahren, dass ihr Kind nicht im benachbarten US-Hospital zur Welt kommen kann. „Für uns ist das kein Problem, wir fühlen uns hier ebenso gut betreut“, sagt Will. Seit November 2023 ist er in Baumholder stationiert, seitdem wohnen die jungen Leute im kleinen Ort St. Julian im Landkreis Kusel. Die meisten hier kämen wegen der LRMC-Schließung, schätzt Clara die Lage richtig ein.

Erstmal Stühle holen

Der Nebenraum der Krankenhaus-Cafeteria platzt an diesem Abend tatsächlich aus allen Nähten. Um schnell Infos anbieten zu können, hat die Gynäkologie- und Geburtshilfe-Klinik kurzfristig einen zusätzlichen Abend für US-Familien anberaumt. Über 30 Paare nutzen das Angebot, erste Aufgabe der Männer ist es, zusammen mit Chefarzt Muayyad Al-Alime für ausreichend Stühle zu sorgen.

Die Stühle reichten nicht aus: außerplanmäßige Infoveranstaltung für werdende US-Eltern im Nardini-Klinikum Landstuhl. Foto: Anke Herbert

Auch der Mediziner informiert, den Hauptpart aber hat Hebamme Yvonne Buckl, die in fließendem Englisch erklärt, wie die Geburt am Nardini-Klinikum abläuft und welche Unterschiede zum US-Gesundheitssystem bestehen. Es geht um alles, was die Tage vor und nach der Geburt betrifft sowie die Entbindung selbst. Buckl hat ausreichend Erfahrung, denn sie ist die Koordinatorin zwischen der deutschen und der US-Seite. Schließlich entbinden immer wieder US-Amerikanerinnen im Nardini-Klinikum, nur dass sie sich im Normalfall freiwillig dafür entscheiden.

Reichen die Kapazitäten?

Vielleicht auch angesichts der großen Nachfrage haben viele der hochschwangeren Frauen vor allem eine Sorge: Was passiert, wenn viele Babys gleichzeitig kommen? „Wir schaffen das“, beruhigt Hebamme Buckl. Sieben in einer Schicht sei der bisherige Rekord gewesen, „danach habe ich mir überlegt, warum ich ausgerechnet diesen Beruf gewählt habe“. Der Scherz kommt gut an, die Stimmung ist entspannt. Dafür sorgt auch, dass das Nardini-Klinikum mit Häusern in der Region, allen voran dem Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern, zusammenarbeitet, wenn ein Baby in eine Kinderklinik muss.

Anfang März hatte das US-Krankenhaus informiert, dass werdende Mütter ab der 36. Woche an Krankenhäuser in der Region verwiesen würden. „Unsere Mitarbeiter stehen dabei in direktem Kontakt mit den Betroffenen, um zusätzliche Informationen bereitzustellen und einen reibungslosen Übergang zu unseren Partnerkliniken zu gewährleisten“, so Pressesprecherin Whitney Trimble auf Anfrage der RHEINPFALZ. Dazu gehöre auch, Patientenakten vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Laut LRMC übernimmt Tricare, sozusagen die zivile Krankenkasse des US-Verteidigungsministeriums für Militärangehörige, alle damit verbundenen Kosten.

Generell zweisprachig

Das Nardini-Klinikum ist auch außerhalb solcher Krisensituationen auf US-Patienten eingestellt. Vom Willkommen im Foyer bis zu den wechselnden Plakaten auf einem Info-Board ist alles zweisprachig. Regelmäßig werden Kreißsaalführungen für werdende US-Eltern terminiert. Diese schätzten insbesondere „unseren familienorientierten und modernen Ansatz in der Geburtshilfe“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Jutta Lenk. Auf die gestiegene Nachfrage sei das Klinikum „bestens vorbereitet“.

Englisch gehört zum Standard im deutschen Landstuhler Krankenhaus. Foto: Anke Herbert

Wann auf dem Kirchberg wieder Kinder auf die Welt kommen dürfen, ist derzeit offen. Nach Angaben der USA sind bislang acht Soldaten im Iran-Krieg getötet und etwa 20 verwundet worden. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1953 hat sich das US-Militärkrankenhaus in Landstuhl zum größten außerhalb der Vereinigten Staaten entwickelt. Neben der Versorgung der Militärgemeinde Kaiserslautern ist das Hospital für Europa und den Nahen Osten im Krieg und bei Anschlägen Zentrum der medizinischen Erstbetreuung.

Umzug bis 2029

So wurden beispielsweise seit 2001 über 50.000 Soldaten aus Irak und Afghanistan behandelt. Verwundete kommen mit Flugzeugen nach Ramstein, werden auf den 14 Kilometer entfernten Kirchberg transportiert, bleiben dort oder werden im Anschluss weiter in die USA geflogen. Im Regional Medical Center stationiert sind gut 1000 US-Soldaten, wechselndes Personal eingerechnet sind es knapp 3000 Beschäftigte. Die Zahl der deutschen Mitarbeiter betrug zuletzt etwa 250. Es gibt 140 feste Betten und 230 provisorische. Bis 2029 wird das Krankenhaus allerdings verlegt: Derzeit entsteht für 1,8 Milliarden Dollar ein neues US-Militärkrankenhaus bei Weilerbach, das dann direkt an die Air Base Ramstein grenzt.

Der Sohn von Clara und Will wird dann drei Jahre alt sein. Seine Geburt im deutschen Landstuhler Krankenhaus müssen die beiden beim Standesamt der Verbandsgemeinde Landstuhl registrieren lassen. Auch über den bürokratischen Aufwand klärt Hebamme Buckl auf. Und sie kann bei einem weiteren Punkt beruhigen: Auch wenn das Baby auf deutschem Boden zur Welt kommt – US-Bürger wird es trotzdem sein.