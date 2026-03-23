Ein für das Docu Center Ramstein ungewöhnliches Exponat dient als außergewöhnlicher Blickfang für die Eröffnung der aktuellen Sonderausstellung.

Ein M915 Truck der amerikanischen Streitkräfte, auf dessen Ladeplattform zwei „High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle“, besser bekannt als Humvee-Geländefahrzeuge, festgezurrt waren, war der Blickfang für die Eröffnung der Sonderausstellung des Docu Centers, die sich um US-Unterstützungseinheiten dreht. Der Truck sowie sein Bedienungspersonal mit Superintendent Peter Röth an der Spitze waren dem Museum vom „6966th Transport Truck Terminal“ (6966th TTT) der US Army in Kaiserslautern zur Verfügung gestellt worden.

Das unübersehbare Ausstellungsstück bildete am Eröffnungstag so etwas wie die zeitliche Brücke von den 1940er-Jahren bis in die Gegenwart, beschäftigt sich die neue Ausstellung doch mit den sogenannten „Labor Service Units“ (LSU) und den „Civilian Support Organizations“ (CSO). Dabei handelt es sich um in den Nachkriegsjahren bis heute eingesetzte Unterstützungseinheiten der US-amerikanischen Streitkräfte, die zumeist aus deutschen Mitarbeitern bestehen. Der Themenkomplex, den das Docu Center Ramstein unter der Leitung von Jens Pakenis aktuell aufgreift, ist ein bislang wenig beachtetes Kapitel deutsch-amerikanischer Nachkriegsgeschichte. Es hat die Verbindung zwischen den beiden Staaten sowie die Menschen aus den USA und Deutschland wohl tiefer und intensiver beeinflusst als so manche aufregende Episode der Weltpolitik.

Persönlicher Bezug des Museumsleiters

Den aktuellen Bezug und die enorme Bedeutung für das Leben der Menschen in der Region und in Rheinland-Pfalz stellte Marcus Klein, der Erste Beigeordnete der VG Ramstein-Miesenbach, gleich zum Auftakt der neuen Ausstellung in seiner Begrüßung heraus. „Derzeit beschäftigen die US-amerikanischen Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 6594 Zivilbeschäftigte, der größte Anteil davon direkt vor unserer Haustür. Damit ist das US-Militär einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber in unserem Bundesland – und ein guter Arbeitgeber obendrein“, sagte Klein vor zahlreichen Gästen in den proppevollen Ausstellungscontainern zur Geschichte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz.

Einen persönlichen Bezug verbindet Museumsleiter Jens Pakenis mit den „Labor Service Units“ im Lautrer Raum, arbeitete doch sein Großvater unmittelbar nach dem Krieg für die Amerikaner. „Je mehr ich mich im Vorfeld der Ausstellung mit der Thematik beschäftigt hatte, umso spannender wurde die Materie“, berichtete der Museumsleiter am Rande der Ausstellungseröffnung. Besonders in den Gesprächen mit ehemaligen Beschäftigten der LSU’s habe sich einmal mehr gezeigt, dass Arbeit durchaus mehr sein könne als das sprichwörtliche halbe Leben – und die deutschen Zivilbeschäftigten der US-amerikanischen Streitkräfte zumeist sehr gerne dort gearbeitet hätten. Dementsprechend geht die aktuelle Sonderausstellung zum einen auf das gerade derzeit sehr aktuelle Spannungsfeld zwischen zivilem Leben nach Feierabend und militärischer Organisation während des Arbeitsalltags der Beschäftigten der LSU’s ein. Zum anderen gibt sie gleichzeitig hochinteressante Einblicke in die Geschichte des Labor Services, dessen eigentliche Ursprünge zurück bis 1944 reichen.

Berliner Luftbrücke macht Einheiten bekannt

Mit ihrem Einsatz bei der Berliner Luftbrücke ab Juni 1948 rückten die Einheiten zum ersten Mal in das Licht der Weltöffentlichkeit. Fünf Jahre später wurde in Kaiserslautern das 6966th TTT aufgestellt, das zunächst dazu diente, Munition und Versorgungsgüter von US-Depots und der Ramstein Air Base zu militärischen Standorten in Süddeutschland zu transportieren. Wie Peter Röth vor dem mächtigen Lkw berichtete, entwickelte sich die Einheit zu einem wichtigen Logistikverband der US-Armee in Europa und war darüber hinaus auch bei zahlreichen Einsätzen auf der ganzen Welt vertreten, darunter vielen humanitären Missionen in Krisengebieten.

„Seit ihrer Aufstellung vor mittlerweile fast 73 Jahren haben die Fahrer der Einheit mit ihren Lkw ungefähr 400 Millionen Meilen, rund 640 Millionen Kilometer, zurückgelegt“, sagte Röth, der schmunzelnd darauf verwies, dass der M915 Truck einen Verbrauch von rund 35 Liter Diesel pro 100 Kilometer hat. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Sänger und Gitarrist Manuel Distler, unter anderem mit „Have you ever seen the Rain“ der US-amerikanischen Rockband Creedence Clearwater Revival und anderen Songs aus jener Epoche.

Info

Die Sonderausstellung „Labor Service – Zwischen Zivil und Militär“ ist noch bis zum 28. Juni im DCR zu sehen. Das Museum in der Schernauer Straße ist dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

