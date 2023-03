Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht Tiefbauarbeiten in der Schorlenberger Straße, wie am Mittwoch von der VG-Verwaltung zunächst angenommen, haben den mehrstündigen Stromausfall in Enkenbach-Alsenborn verursacht. Diese Information wurde von Anita Frank, der Leiterin der Gemeindewerke, jetzt auf Anfrage korrigiert.

„Die Tiefbauarbeiten der Firma Müller in Alsenborn sind nicht die Ursache für den Stromausfall gewesen“, erklärte Frank. Die Firma unterstütze die Werke beim Ausbau