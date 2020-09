Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass der Brand beim Automobilzulieferer Ideal Automotive in Otterberg wütete. Noch immer steht die Ursache dafür nicht fest: Das Brandgutachten liege noch nicht vor, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. „Der Gutachter ist seiner Wissenschaft verpflichtet und insoweit unabhängig, dies gilt auch für die Zeit, die er für die Klärung von schwierigen Fragen braucht“, meint er dazu, warum die Expertise bis dato nicht vorliegt. Und: „Anhaltspunkte für eine sachfremde Verzögerung habe ich nicht.“ Das Feuer bei Ideal war an einem Märzsonntag in einem Lager mit Vliesstoff-Ballen ausgebrochen. Es dauerte Tage, bis alles gelöscht war. Schätzungen zufolge sollen die Flammen einen Schaden von über 30 Millionen Euro angerichtet und bis zu 40 Prozent des Werkes in der Stadtmitte zerstört haben.