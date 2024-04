Der besondere Bestattungsort, das Kolumbarium auf dem Ramstein-Miesenbacher Schulhügel, wird gut von den Bürgern angenommen. 80.000 Euro Überschuss hat die „Stiftung Kolumbarium Urnenkirche“, die das Gebäude unterhält, durch den Verkauf von 31 Anwartschaften auf Urnenplätze in ihrem ersten Jahr erzielt. Ideengeber Werner Heinrich ist zuversichtlich, dass es auch in den nächsten Jahren so weitergeht. „Das Interesse ist relativ groß“, berichtet er.

Das überschüssige Geld gibt die Kolumbariums-Stiftung übrigens größtenteils weiter. 16.000 Euro gehen laut Heinrich anteilig an die Kirchengemeinden in Ramstein-Miesenbach sowie die Kirchen im Heiligen Land. Über 48.000 Euro dürfe sich die Bürgerstiftung „Bündnis für Familien“ in Ramstein-Miesenbach freuen, die zum Beispiel das Mehrgenerationenhaus unterstützt. Die restlichen 16.000 Euro fließen Heinrich zufolge in die Rückstellungen für die Urnenkirche selbst.

Eingeweiht wurde die Bestattungsstätte, die derzeit Platz für 660 Urnen bietet, im April 2023. Eine Anwartschaft für zwei Plätze und 50 Jahre ab der ersten Bestattung kostet 2500 Euro. Hinzu kommen 750 Euro für die Pflege der Anlage sowie die eigentlichen Kosten für die Urnenbestattung. Das Kolumbarium steht allen Menschen jedweder Glaubensrichtung offen.